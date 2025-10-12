Yeni Zelanda çevresindeki okyanusların, küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısındığı ve bunun ülke genelinde ciddi riskler oluşturduğu belirlendi. Yeni Zelanda İstatistik Kurumu (Stats NZ) ve Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak rapor, ülkedeki deniz ve kıyı ekosistemlerinin durumunu ortaya koydu.

Raporda, okyanusların hızlı ısınması nedeniyle denizden gelen sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli hale geldiği vurgulandı. Bu durumun buzulların erimesine yol açtığı ve deniz seviyesinin yükseldiği belirtildi. Rapora göre, yaklaşık 104 milyar dolar değerindeki 219 bin konut ve 26 milyar dolar değerindeki altyapı, su baskını riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

2060 yılına kadar 1000’den fazla sahil evinin aşırı hava olayları nedeniyle ciddi hasar görebileceği öngörülürken, iklim değişikliğinin deniz hastalıkları riskini artırdığı, sulak alanlar, kumullar ve yerli bitki örtüsünün bozulduğu da kaydedildi.

14 binlik istihdam kaybı olabilir...

Raporda ayrıca, okyanusların ısınmasının, 14 binden fazla kişiye istihdam sağlayan balıkçılık ve su ürünleri sektörlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Yeni Zelanda yetkilileri, iklim değişikliğine karşı acil önlemler alınmadığı takdirde, hem kıyı bölgelerindeki yaşamın hem de ekonominin ciddi tehdit altında olacağını vurguladı.