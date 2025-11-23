Son Mühür- Meksika sınırında görev yapan ABD askerleri, kıyı şeridinde bulunan bir plaja İngilizce ve İspanyolca hazırlanan “girilmez” levhaları yerleştirdi. Levhalarda, “Savunma Bakanlığı’na ait bu arazi yasaklı bölge olarak belirlenmiştir” ifadesi yer aldı. Plajın kapatılması sosyal medyada hızla yayılırken, olay kısa sürede iki ülke arasında tartışma konusu oldu.

Meksika donanması tabelaları kaldırdı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, askerlerin yerleştirdiği altı tabelanın donanma birlikleri tarafından söküldüğünü açıkladı. Sahildeki görüntülerin paylaşılması, kamuoyunda sınır uygulamalarına yönelik yeni tepkilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Pentagon kapatmanın “yanlışlıkla” yapıldığını açıkladı

Tartışmaların büyümesi üzerine Pentagon’dan açıklama geldi. Yetkililer, plajın kapatılmasının “yanlışlıkla gerçekleştirildiğini” ve bölgede operasyonel bir karışıklık yaşandığını belirtti. Açıklamada olayın kasıt içermediğinin altı çizildi.

“Amerika Körfezi” talimatı yeniden gündeme geldi

Olayın ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından sonra Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi yönünde verdiği talimat yeniden hatırlatıldı. Bu gelişme, sınır ve bölgesel politikaların tekrar tartışılmasına yol açtı.