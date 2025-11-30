GDZ Elektrik Dağıtım, 30 Kasım 2025 Pazar günü İzmir’in birçok ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Bornova, Menemen, Aliağa, Bayındır, Torbalı, Tire, Beydağ ve Narlıdere başta olmak üzere geniş bir bölgede farklı saat aralıklarında enerji verilemeyecek.
Yetkililer, kesintiler sırasında buzdolabı ve elektronik cihazların prizden çekilmesi, asansör kullanımından kaçınılması ve internet modemlerinin korunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kesinti yaşanacak bölgeler ve saatler
Tire – 09.00–15.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım
Etkilenecek mahalleler: Çiniyeri, Kürdüllü, Adnan Menderes (Ömerağa Kuyusu, Alyüz Kavağı, Suluirim Küme Evleri, Çamurluk Küme Evleri)
Bornova
09.00–12.00 – Kazımdirik
Gediz Cd., Zafer Cd., Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı iç yolu, 194. Sk., 180 Sk., 180/1 Sk., 183/1 Sk.
14.00–16.00 – Gökdere
Gökdere Cd.
09.00–16.00 – Çamkule (Ümit Mah.)
1411/1–1411/6 sokaklar, 1414 Sk., 1418 Sk.
16.00–20.00 – Egemenlik
6106 Sk. ve bağlı sokaklar
Ek kesinti (10.00–13.00)
Barbaros: Burak Reis Cd., 5202–5214 sokaklar
Yıldırım Beyazıt: 5127–5130 sokaklar
Bayındır – 00.00–08.00
Kızılkeçili Mahallesi (Darıyüzü Sk., Kızılkeçili Sk.)
Narlıdere – 10.00–17.00
Tırazlı, Kavacık, Limanreis
Menemen
09.00–15.00
Camiikebir (Ortaköy Mevki Yolu Sk.)
09.00–13.00
29 Ekim (Ova Küme Evleri)
Aliağa – 09.00–17.00
Kalabak: Köy içi ve çevresindeki küme evleri
Hacıömerli: Köy merkezi, Hacıömerli Köy Yolu, Karakuyular ve Eski Yerleşim küme evleri
10.00–16.00 – Örnekkent / Yeni / Siteler / Samurlu
Cahit Sıtkı Tarancı Cd.
Ödemiş – 09.00–13.00
Umurbey, Emmioğlu, Üç Eylül, Türkmen, Süleyman Demirel, Zafer
Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri: Birçok sokak ve cadde
Atatürk Mahallesi: Yeşilyurt Cd., Yarbay Cd., Namık Kemal Cd., çevre sokaklar
Anafartalar
Beydağ
09.00–15.00
Aktepe (Aydın Sk., Köprübaşı Mevkii), Atatürk (Nazilli Cd., Soğukkuyu Küme Evleri)
09.30–15.30
Atatürk (Nazilli Cd.), Yeniyurt (Patika Kuyu Küme Evleri)
10.30–16.30
Tabaklar (Sedef Küme Evleri), Mutaflar, Erikli (Değirmen Sk., Beydağ–Nazilli yolu), Yeniyurt
11.00–17.00
Aktepe (Hasan Çavuş Cd.)
10.00–16.00
Çomaklar (köy ve çevresi)
Bergama
10.00–13.00
Bölcek (Ortaokul Cd.), Osmaniye, Fatih (Hacıyeri Küme Evleri), Cumalı, Kadıköy (köy içi)
11.00–17.00
Kadıköy (köy içi, Göçbeyli yolu)
Torbalı
09.00–17.00
Çapak (2556 Sk.)
09.30–17.30
Çapak (2540–2537 sokaklar), Ahmetli, Yeniköy (Bayrak Cd.), Özbey
10.00–18.00
Çapak bölgesindeki birçok sokak ve Aydın Cd.
İzmir genelindeki tüm kesintiler, bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından planlanan saatlerde sona erecek.