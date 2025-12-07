Çin Savunma Bakanlığı, iki ülkenin ay başında üçüncü ortak füze savunma tatbikatını yaptığını açıkladı. Tatbikatın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı.

Çin–Rusya iş birliğinde yeni füze savunma tatbikatı

Çin ve Rusya’nın, Rusya topraklarında ortak füze savunma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke ordularının bu ayın başında üçüncü kez füze savunma tatbikatı düzenlediği belirtildi.

“Üçüncü bir taraf hedef alınmadı” vurgusu

Tatbikatın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ancak açıklamada, faaliyetin üçüncü bir ülkeyi hedef almadığı ve güncel uluslararası ya da bölgesel gelişmelerle doğrudan bağlantılı olmadığı ifade edildi.