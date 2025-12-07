Çin, küresel internet ağı oluşturmaya yönelik Guovang takım uydu projesi kapsamında 14’üncü uydu grubunu uzaya gönderdi. Xinhua’nın aktardığı bilgiye göre Hualienvang (internet) uydularından oluşan grup, Long March-8A roketiyle Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Uydular fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi’ndeki planlanan konumlarına yerleşti. Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 612’nci başarılı taşıma görevi oldu.

2024'ten bu yana art arda fırlatışlar

Haberde uyduların adları açıklanmasa da Long March roketlerinin işletmecisi Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin (CASC) “SatNet Leo Grup 14 görevi” tanımını kullanması, fırlatılan uyduların Guovang ağında kullanılan Hualienvang uyduları olduğunu gösteriyor.

Guovang uydularının önceki fırlatışları şu tarihlerde yapılmıştı:

16 Aralık 2024, 11 Şubat, 29 Nisan, 6 Haziran, 27 Temmuz, 30 Temmuz, 4 Ağustos, 13 Ağustos, 17 Ağustos, 25 Ağustos, 28 Eylül, 16 Ekim ve 10 Kasım. Özellikle 27 Temmuz–26 Ağustos arasındaki bir aylık süreçte yapılan 6 fırlatış, projenin hızını ortaya koymuştu.

Guovang projesi: Çin’in küresel uydu internet hedefi

Çince “ulusal ağ” anlamına gelen Guovang, Çin’in 2020’de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) yaptığı başvuruyla ortaya çıkmıştı. Proje, ABD merkezli SpaceX’in Starlink ağına doğrudan rakip olacak şekilde tasarlanıyor ve 2021’den bu yana Devlet Konseyine bağlı China SatNet tarafından yürütülüyor.

Ana yüklenicisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketi (CASIC) olan projede 13 bin uydunun Alçak Yer Yörüngesi’ne yerleştirilmesi planlanıyor.

ITU kuralları gereği: 2029 sonuna kadar en az 1300 uydu (ağın yüzde 10’u), 2035 sonuna kadar 6500 uydu (ağın yüzde 50’si) yörüngede olmalı.

Çin’in ikinci mega uydu ağı: Çienfan

Çin’in Guovang dışında Çienfan (Uzay Yelkeni) adlı başka bir mega takım uydu projesi daha bulunuyor. Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından yürütülen projeyle alçak yer yörüngesinde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan büyük bir ağ kurulması hedefleniyor.

Çienfan uydularının fırlatma tarihleri ise şöyle: 6 Ağustos 2024, 15 Ekim 2024, 5 Aralık 2024, 23 Ocak, 11 Mart ve 17 Ekim.