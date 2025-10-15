Türkiye genelinde 1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025 dönemini kapsayan 2025 su yılı yağışları, son 52 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde 422,5 milimetre yağış ölçüldü. Bu miktar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 29 altında kaldı.

Bölgesel yağış kayıpları

Yağış azalmaları bölgelere göre farklılık gösterdi. Marmara Bölgesi’nde normalin yüzde 34, Ege’de yüzde 28, Akdeniz’de yüzde 31, İç Anadolu’da yüzde 35, Doğu Anadolu’da yüzde 25 ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 53 azalma kaydedildi.

Geçen yılın yağışlarına kıyasla düşüşler Güneydoğu Anadolu’da yüzde 60 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Karadeniz Bölgesi ise görece daha az etkilendi; normalin yüzde 4, geçen yılın yüzde 7 altında yağış aldı.

Yerel farklılıklar: Rize ve Giresun öne çıktı

İller bazında en yüksek yıllık yağış Rize’de 1812,1 milimetre ile ölçülürken, normaline göre en fazla artış Giresun’da yüzde 30 olarak gerçekleşti. Öte yandan en düşük yağış Şanlıurfa’da 182,8 milimetre ile kaydedildi; Hatay’da normalin üzerinde en yüksek azalma yüzde 66 ile gözlendi. 2025 su yılı, birçok ilde son 50-65 yılın en düşük yağış seviyelerine ulaştı. Bunlar arasında Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Şanlıurfa, Van, Batman ve Edirne yer aldı.

Eylül ayında kuraklık derinleşti

2025 Eylül ayında Türkiye genelinde ortalama yağış 21,4 milimetre olarak ölçüldü. Bu değer uzun yıllar ortalamasının yüzde 14, geçen yılın Eylül ayı yağışının ise yüzde 37 altında kaldı. Mardin’de Eylül ayında hiç yağış görülmezken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da son 21 yılın en düşük Eylül yağışları kaydedildi.

Rekor sıcaklıklar kayıtlara geçti

Eylül 2025, 21,7 derece ortalama sıcaklık ile 1991-2020 normallerinin 0,8 derece üzerinde gerçekleşti. Bu değer, son 55 yılın en sıcak 11’inci Eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Bölgeler bazında sıcaklıklar, özellikle Akdeniz Bölgesi ve batı illerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. En düşük sıcaklık Erzurum’da eksi 2,4 derece, en yüksek sıcaklık ise Cizre’de 44,6 derece olarak kaydedildi.

Marmara ve diğer bölgelerde meteorolojik kuraklık

2025 Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üç aylık kuraklık değerlendirmesine göre, Marmara Bölgesi genelinde orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık etkili oldu. Benzer şekilde Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilçesinde değişen şiddette kuraklık gözlendi. Kuraklık özellikle Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde, Hakkari, Malatya, Van, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde hissedildi.