Son Mühür - Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..."

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956’da Erzurum’da doğan Türk fantezi ve pop müzik sanatçısıdır. Erzurum’da bir sucuk fabrikasında kasap olarak çalışan Şerafettin Ürek’in dört çocuğundan biri olan sanatçının üç kız kardeşi vardır. Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa’ya taşınan Ürek, genç yaşta ses sanatçısı olma kararı aldı. Bir dönem Taylan Gazinosu’nda sahne aldıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 1993 yılında Raks Müzik etiketiyle çıkan ilk albümü Yaktı Yaktı’da, daha önce Bülent Ersoy’un seslendirdiği “Sefam Olsun” şarkısını yeniden yorumladı. 1995’te yayımlanan Sen İki Gözümsün albümünde pop tarzının yanı sıra klasik eserlere de yer verdi. 13 yıllık bir aranın ardından 2008’de çıkardığı Sus albümüyle müzik listelerinde “Hadi Hadi” ve “Sus” şarkılarıyla büyük başarı elde etti. Sonrasında yayımladığı Hayde albümündeki “Hayde” ve “Yedi Tepe” şarkılarının düzenlemelerinde ise Emrah Karaduman ile birlikte çalıştı.