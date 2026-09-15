Eleme usulüyle oynanacak kritik randevu, iki kulüp için de sezonun kaderini tayin edecek ilk resmi sınav niteliği taşıyor. Afyon Zafer Stadı çimlerinde verilecek amansız mücadele, futbolseverleri daha ilk düdükten itibaren ekran başına kilitliyor.

Düdük çalıyor. Kazanan tarafın adını ikinci tura yazdıracağı bu zorlu kapışmada taraflar, sahaya mutlak galibiyet ve tur vizesi hedefiyle adım atıyor.

Afyonkarahisar Ürgüpspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

1923 Afyonkarahisar ile Ürgüpspor arasındaki kupa mücadelesi, 15 Eylül 2026 Salı günü saat 17.00'de A Spor kanalından şifresiz ve naklen ekranlara geliyor.

Taraftarların heyecanla beklediği 90 dakikanın başlama vuruşu Zafer Stadı'nda yapılıyor. Karşılaşma öncesinde tribünlerde hareketlilik sürerken, futbol tutkunları canlı yayını televizyon başından ya da kanalın resmi dijital yayın ağından kesintisiz izleyebiliyor.

Karşılaşmanın künyesi ve tur statüsü

Detay Bilgi Karşılaşma 1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor Turnuva Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Tarih ve Saat 15 Eylül 2026 Salı, 17.00 Stadyum Zafer Stadı (Afyonkarahisar) Canlı Yayın A Spor

Nefesler tutuldu. Tek maç eleme formatı sebebiyle beraberlik halinde doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek, eşitlik yine bozulmazsa tur biletini seri penaltı atışları belirleyecek.

İki ekibin kupadaki taktik planları ve kadro durumu

Saha ve seyirci avantajını arkasına alan ev sahibi Afyonkarahisar ekibi, taraftar desteğiyle maça baskılı başlayıp erken bir gol bulmayı amaçlıyor. Hücum hattında süratli kanat akınlarına güvenen kırmızı-beyazlılar, savunma arkasına atılacak derin toplarla rakip kalede tehlike üretmek istiyor.

Hata payı yok. Nevşehir temsilcisi sarı-siyahlı Ürgüpspor ise deplasman dezavantajını disiplinli alan savunmasıyla kırmayı planlıyor. Orta alanda presle kazanılacak topları hızlı hücum geçişlerine dönüştürmeyi amaçlayan konuk takım, duran top organizasyonlarıyla sürpriz bir sonuç kovalamanın hesaplarını yapıyor.

Zafer Stadı'nda kupa atmosferi

Afyonkarahisar halkı, şehrin futbol heyecanını yeniden canlandıran bu önemli randevuya yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşma saatine doğru tribünlerdeki yerini alan sporseverler, takımlarını coşkuyla destekleyerek 90 dakika boyunca itici bir güç oluşturuyor.

Zorlu viraj başlıyor. Türkiye Kupası'nın getireceği moral ve prestij, iki camianın da sahadan zaferle ayrılma arzusunu üst seviyeye çıkarıyor.