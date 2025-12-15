Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Genç İzmir çatısı altında yeni bir ulusal yarışmaya imza attı. Yarışma, her yaştan çizerin gençliğe dair düşüncelerini karikatür sanatıyla ifade etmesine olanak tanıyor.

Gençliğin bugünü ve yarını karikatürle anlatılacak

“Gençlik Nerede?” temasıyla hayata geçirilen yarışma; gençlerin toplumsal yaşamda karşılaştığı zorlukları, hayallerini, umutlarını ve geleceğe bakışını karikatürün evrensel diliyle anlatmayı hedefliyor. Yarışma, katılımcıları gençliğin hikâyesini çizgilerle aktarmaya davet ediyor.

Deneyimli isimlerden oluşan jüri

Yarışmanın jüri kurulunda usta karikatüristler Eray Özbek, Sadık Pala ve Ömer Çam yer alırken; Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Emel Dönmez, Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler ile İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Yusuf Eren Balıkçı da değerlendirme sürecinde görev alacak.

Toplam 130 bin TL ödül dağıtılacak

Yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmada birinci olan eser sahibine 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL ödül verilecek. Ayrıca jüri tarafından seçilecek üç esere 10’ar bin TL tutarında mansiyon ödülü takdim edilecek.

Başvurular 30 Ocak 2026’ya kadar sürecek

Yarışmaya katılmak isteyen çizerler, eserlerini 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar gönderebilecek. Aday eserler 28 Şubat 2026 tarihinde askıya çıkarılacak, yarışmanın kesin sonuçları ise 9 Mart 2026’da kamuoyuyla paylaşılacak.

Detaylı bilgilere internet üzerinden ulaşılabiliyor

Başvuru koşulları ve yarışma şartnamesine "gencizmir"

adresinden ulaşılabilirken, Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün etkinlikleri “@izbbgencizmir” adlı Instagram hesabı üzerinden takip edilebiliyor.