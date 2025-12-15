Son Mühür- Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) hazırladığı rapor, Bodrum’da artan yaşam ve konut maliyetlerinin sosyal ve ekonomik baskıyı derinleştirdiğini ortaya koydu. “Bodrum’da Yaşam Alarm Veriyor” başlığıyla paylaşılan “Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği” raporunda, ilçede yaşayan her üç kişiden birinin yüksek konut giderleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşündüğü belirtildi.

Konut maliyetleri göç baskısını artırıyor

Rapora göre Bodrum’da barınma maliyetleri, yerleşik nüfus üzerinde belirleyici bir yük oluşturuyor. Yüksek kira ve konut fiyatları nedeniyle her üç kişiden birinin Bodrum’dan ayrılmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Halkın yüzde 46’sı geçim sıkıntısı yaşıyor

Sözcü’nün aktardığı ve henüz yayımlanmamış “Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu” verilerine dayanan bulgular, Bodrum’da geçim sıkıntısının yaygınlaştığını gösterdi. Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı geçim derdi yaşadığını ifade etti.

Gıda harcamaları ilk sırada

Katılımcıların yüzde 86,1’i son 10 yılda hane bütçesinde en büyük artışın gıda harcamalarında yaşandığını belirtti. Raporda, ilçede yaşayanların üçte birinin yeterli ve besleyici gıdaya erişimde zorlandığı vurgulandı.

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 33,8’i sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimde sık sık zorluk yaşadığını, yüzde 38,3’ü nadiren zorluk çektiğini, yüzde 27,9’u ise bu konuda hiç sorun yaşamadığını ifade etti.

Kiracılar gelirinin yarısını barınmaya ayırıyor

Bodrum’da her iki haneden birinin ev sahibi olduğu belirtilirken, kiracıların ekonomik yükü dikkat çekti. Rapora göre kiracıların yüzde 22,6’sı gelirlerinin yarısını kira ödemelerine ayırmak zorunda kaldığını bildirdi.