Son Mühür/ Merve Turan- Karabağlar Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları ve kaynak yönetimi konusundaki kararlılığını uluslararası bir başarıyla taçlandırdı. Enerji verimliliğini kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren belediye, titizlikle yürüteceği süreçlerin ardından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) sertifikasını bünyesine kattı. Bu başarıyla birlikte Karabağlar, İzmir'deki merkez ilçeler arasında söz konusu belgeye sahip olan ilk yerel yönetim olma unvanını kazanarak enerji yönetiminde öncü bir rol üstlendi.

Enerjide veri odaklı ve sistematik dönüşüm

TÜRKAK onaylı ve dünya genelinde geçerliliği bulunan ISO 50001 EnYS belgesi, Karabağlar Belediyesi’nin enerji tüketim alışkanlıklarını modern standartlara taşıdığını belgeliyor. Alınan bu sertifika, belediye bünyesindeki enerji kullanımının anlık olarak takip edilmesini, teknik ölçümlerle analiz edilmesini ve performansın sürekli yukarı taşınmasını öngören disiplinli bir stratejinin ürünü olarak değerlendiriliyor. Bu hamleyle beraber enerji tasarrufu, belediye için sadece maliyet düşürücü bir unsur olmaktan çıkarak; küresel iklim kriziyle yerel ölçekte mücadele etmenin somut, denetlenebilir ve kalıcı bir politikası haline geldi.

Başkan Kınay: "Kurumsal gücümüzle kaynakları doğru yönetiyoruz"

Sertifikanın teslim edildiği ve belediye yönetim kadrosunun hazır bulunduğu törende önemli açıklamalarda bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ekonomik dar boğazların yaşandığı bu dönemde verimliliğin önemine dikkat çekti. Kınay, kısıtlı kaynaklarla maksimum hizmet üretmenin yolunun güçlü bir kurumsal yapıdan geçtiğini ifade ederek, en büyük sermayelerinin bu yapıyı profesyonelce yönetme iradesi olduğunu belirtti. Veriye dayanmayan projelerin ömrünün kısa olacağını hatırlatan Kınay, ISO 50001 EnYS belgesinin Karabağlar Belediyesi’nin içsel dönüşüm kapasitesini ve gelişimdeki kararlılığını simgelediğini vurguladı.

Kentin geleceği için stratejik bir yol haritası

ISO 50001 sürecini sadece bir bürokratik zorunluluk değil, kentin tamamını kapsayacak bir vizyonun temeli olarak gördüklerini söyleyen Başkan Helil Kınay, elde edilen verilerin kente hizmet olarak döneceğini belirtti. Hedefledikleri noktaya nasıl ulaşacaklarına dair ellerinde artık çok daha net ve ölçülebilir bir yol haritası olduğunu ifade eden Kınay, bu yönetim anlayışının tüm birimlere yayılarak kalıcı bir kültüre dönüşeceğinin altını çizdi. Kınay, bu sertifikayla birlikte Karabağlar’ın enerji vizyonunun çok daha şeffaf ve hesap verebilir bir zemine oturduğunu dile getirdi.

"Bu başarı daha yaşanabilir bir Karabağlar için başlangıç"

Sürecin mutfağında yer alan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Rahile Yeni ise yaptığı değerlendirmede, bu belgenin nihai bir sonuç değil, yeni ve daha büyük çalışmalar için bir başlangıç noktası olduğunu hatırlattı. Esas başarının belgenin getirdiği standartları sürdürülebilir kılmak olduğunu belirten Yeni, gelecek nesillere daha sağlıklı, dirençli ve düşük karbon ayak izine sahip bir kent bırakma hedefiyle enerji verimliliği projelerini artıracaklarını söyledi. Enerji Verimliliği Yöneticisi Bülent İlleez de sistemin en büyük kazanımının "veriye dayalı yönetim" olduğunu belirterek, bu yapının belediyenin tüm faaliyet alanlarında rehber niteliği taşıyacağını ifade etti.

Tarihi belge törenle takdim edildi

Etkinliğin sonunda, Enerji Verimliliği Yöneticisi Bülent İlleez tarafından ISO 50001 belgesi Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a takdim edildi. Bu anlamlı kare, Karabağlar Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki samimiyetini ve profesyonel yaklaşımını ortaya koyan sembolik bir an olarak kayıtlara geçti. Karabağlar’ın bu girişimi, enerji kaynaklarının korunması ve doğa dostu şehircilik anlayışının yerel yönetimlerde nasıl uygulanabileceğine dair örnek bir model teşkil etti.