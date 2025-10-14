Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin Ekim ayı Olağan Meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu idaresinde gerçekleşti. Oturumda Konak Belediyesi’nin 2026 yılı Performans Programı ve 2026 yılı bütçesi görüşüldü.

2026 yılı Performans Programı ve 2026 yılının 6 milyar 400 milyon gider bütçesine, 6 milyar TL gelir bütçesine CHP grubu lehte oy kullanırken; AK Parti gurubu ise aleyhte oy kullandı.

Böylelikle 2026 yılı Performans Programı ve 2026 yılı Bütçesi Meclis’te oy çokluğu ile geçti.

AK PARTİLİ ÖNEN: BU YIL BÜTÇEDE YÜZDE 50 SAPMA VAR

Bütçe ve performans programı hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti Meclis Üyesi İlhan Önen, “2026 yılının performans programının 2025 yılıyla bağımsız olarak değerlendiremeyiz. 2026 yılına 2025 yılının bütçe ve performansı rehberlik etmektedir. 2025 yılı bütçesini 7 milyar 400 olarak revize ettik. Bugün de 6 milyar 400 milyon olarak revize edeceğiz. Strateji planımızda 11 milyar olarak planlamışız. 2024 yılında da, 2025 yılında da bu yıl da bütçeyi siz yapıyorsunuz. Baktığımızda çok ciddi bir sapma var. Bizim uyarılarımıza dikkat edilmemiş ki şuanda borçlanmalarla devam ediyoruz. Sizin planladığınız bütçe geliri ile bu yılın sonundaki bütçede yüzde 50 sapma var. Yıl sonu itibarıyla vergi gelirinizde yüzde 50 sapma var. Giderlerinizde ise 2025 yılında 5 milyon olarak şuanda ise 3.5 milyar olarak görüyoruz. Bütçe giderlerinizde hiçbir sapma yok. Çok dikkat çekici bir husus ki 2025 yılı sonu gerçekleşmesi sapıyor. 2026 yılı bütçemiz 6 milyar TL ve 400 milyon ile de borçlanma öngörüyoruz. Borçlanma yapılmadığı zaman bu duruma sevinmeyiz. Biz de isteriz borçlanmadan belediye gider bütçelerini karşılasın ve Konak’a hizmet etsin. Personele giderleriniz 4.5 milyon. Restorasyon için ise 100 milyon ayırıyorsunuz. Faiz giderleriniz ise 200 milyon. Bunları değerlendirirken geçmiş yılın borç yükünü de düşünmek lazım” dedi.

“BÜTÇEDE BÜYÜK ORANI PERSONEL GİDERLERİNE GİDİYOR”

Bütçenin büyük oranının personellere ayrıldığını aktaran AK Partili Önen, “ Faizleriniz, personel giderleriniz eski yıldan var. Bağlı olduğunuz kurum ve kuruluşlara da 100 milyon aktarılacak. Bütçede büyük oranı personel giderlerine gidiyor. Bu rakamların üstüne çıkacak. Yazmış olduğunuz rakamlarda personellere yüzde 60 ayırıyorsunuz. Personelden kaynak kalırsa hizmete de bütçe ayıracaksınız. Bütçede sadece personel giderlerinizi karşılamanızı değil, hizmet de bekliyor Konaklı” diye konuştu.

“NÜFUS AZALDI PERSONEL AYNI KALDI”

Konak’ın nüfusun azaldığına dikkat çeken ve buna rağmen Belediye personelinde bir azalma olmadığını belirten AK Partili Önen, “Bu yıl fiyat tariflerinde revize yaptık. Şubat ayında yeniden fiyat tarifesi yapıldı. Ağustos ayında bu rakamlar komik kaldı dediniz tekrar artışa gidildi. Bizim dediğimiz oldu. Bu yapmış olduğunu yüksek tarifelerle Konak’ta fiyat artışlarıyla vergi gelirlerinizi arttıracağınız anlamına gelmiyor. Yapacağınız artışlarla esnafı, halkı kaçırırsınız. Zaten Konak’ın nüfusu azaldı. Personel sayısında herhangi bir azalma yok. 2026 yılı performans programında ilk ve orta öğrencilere destek için 256 bin lira yazılmış. Spor kulüplerine ise spor malzemesi yapılacağını söylemiştiniz. Şimdi bu yıl ise 1 milyar lira da spor ve spor malzemelerine ayırıyoruz. Bunları yazıyoruz da önemli olan bunlar gerçekleşecek mi? Park ve bahçeler müdürlüğümüze ise 24 milyon 700 milyar ayırmışız. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne 10 milyon yazmışız. İhtiyaç sahiplerine ise 4 milyon 250 bin, yenidoğan seti için 5 milyon” dedi.

“YENİ HİZMET BİNASININ BÜTÇESİNDE 650 MİLYON FARK VAR”

Konak Belediyesi’nin yapımı devam eden yeni hizmet binası için öngörülen harcama ile şuana kadarki harcama arasında 650 milyon fark olduğunu söyleyen AK Partili Önen, “Yeni hizmet binası için 500 milyon lira ayrılmış. O bütçe de İzmir Büyükşehir’den gelecek. İzBB’nin bu zamana kadar yeni hizmet binasına ödediği bütçe 125 milyon. Yeni hizmet binamızın faaliyeti için şimdiden verdiğimiz harcama ile bittiğindeki öngörülen harcama ile 650 milyon fark var. Dost alışverişi mi oldu başka bir şey mi oldu? Tanıtım ve reklam için de 20 milyon ayırmışız. Ulaşım hizmet müdürlüğü için de 135 milyon öngörümüz var. Yeni araç alım için 35 milyon araç alımı ayrılmış. Kültür sanat için ise 13 milyon ayırmışız. Günün sonunda baktığımızda 6 milyar 400 milyon ile borçlanma var. Pazaryeri var mı yok. Cem evi tamamen gündemden kalktı sanırım o konu ile ilgili de bir gelişme yok. Oyun parkları, çöp hizmetlerinde gelişme, kadın kolları için bütçe var mı, yok. İyi niyet, öngörü olarak yazıyoruz ve ciddi sapmalar oluyor. Yazılıyor ama gerçekleşmeyeceğini anlıyoruz. En son maske takmayı ve temizlik kuralını pandemide bittiğini sandık ama bu sene Konak’ta maske ile gezmek zorunda kaldık. Fiyat tarifesinde ise Ağustos ayında iyi niyetli olarak hukuki süreç başlattık ve başkanımız bu tarife hakkında ‘böyle bir şey yok’ dedi. Nikah ücretlerinde yüzde 100 zam yapılmış. Tüm bu değerlendirmeler kapsamında 2026 bütçesinde ne yazık ki bu bütçe ve performans hizmete ayrılmış bütçe değil. Bu bütçe maaş ödeme bütçesi. Maaş dışında hizmete de ayrılması gereken bütçe var. 2026 yılı bütçemizin, fiyat tarifelerimizin çok olumlu olmayacağını söylesek de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP’Lİ YILDIZ: ELMA İLE ARMUDU KIYASLAYAMAYIZ

AK Partili İlhan Önen’in eleştirilerine cevap veren CHP Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, “Yıllara göre kitap okumamız bile da değişti. Elma ile armudu kıyaslayamayız. 2025’te böyleymiş. 2026’da böyle bir öngörü olmuş. Sosyal işler müdürlüğünde bir yardım yapılacak ama sadece o müdürlükte yapılmayacak diğer müdürlüklerinde de yardım yapılabilir. Bu şekilde ele alındı. O dönemin öncelikleri faklıydı, bu dönemin faklı. Enflasyonist ortam ne gerektiriyorsa ona göre hazırlandı. Hizmet binasını yapılması ile ilgili ek ödene hakkında değerlendirmeleriniz için ise yeni hizmet binasını bitirmek için İller bankasından yapılan kesintilere rağmen bir hizmet binasını bitiriyoruz. 2027, 2028 yılında borçlanma öngörmüyoruz ve neden borçlanma yok dediniz. Borçlanma olmayınca neden borçlanma yok, borçlanınca neden borçlandınız diye soruyorsunuz. Hep birlikte ekonomik düzlüğe çıkarız. O iki yıla o zaman değiniriz” ifadelerini kullandı.



AK PARTİLİ ÖZEN: BELEDİYENİN DURUMU KİRAPÇIK SAYFASININ AZLIĞINDAN BELLİ OLUYOR

Belediyenin hazırladığı bütçe kitapçığının hem içerik hem de rakamlar açısından yetersiz olduğunu savunan AK Parti Grupbaşkanvekili İsmail Özen, “5 yılda 300 bin göç vermişiz. Bağımlıkla mücadele için 100 bin lira, çevre güvenliği düzenleme için 150 bin lira. Bu rakamlar çok komik rakamlar. Sadece yazılsın diye yazılmış. Kitapçık da en zor ve karmaşık bir kitapçık. Bunun hakkında eleştiri yapmak istiyorum. Belediyenin durumu kitapçığa baktığımızda belli oluyor. 2026 yılına geldiğimizde kitapçık 96 sayfaya düşüyor” dedi.

AK PARTİLİ EROL: KONAK ÜVEY EVLAT, İZBB’DEN DESTEK GÖRMÜYORUZ

Belediyenin meclis üyelerine uygun bir salon bile tahsis etmediğini belirten AK Parti Meclis Üyesi Emrah Erol, “Ben her zaman belediye meclis üyesi olduğumda hayal ettiğim hizmetler olmuştu. Ama hayal ettiğim hizmetler çok ötesinde kaldı. Fiziki ortamından dolayı daha neyi nereye koyacağımızı henüz daha bilemeden yeni bir bütçe hakkında karar veriyoruz. İzBB’nin bize vermesi gereken meclis salonunu daha vermedi. Ret bile edilmeyen salon bir türlü bize verilmedi. İzBB, bize meclis salonu vermemekte inat ediyor. Konak üvey evlat mı? Büyükşehir meclis üyelerine ricamdır salonun olması noktasında. Kağıtları nereye koyacağımı şaşırdığım bir ortam. Bütçe ve performans bu meclisin verdiği oylarla kabul edildi. Ama bizim grubun söylediği gibi ben Konak’a bütçe ve performansı yeterli görmüyorum. Biz İzmir’in kalbiyiz. Ama yine de İzBB’den destek almıyoruz. Hiçbir ricamız kabul görmüyor. Geçmiş dönemde çok bütçeler harcadık. Baktığımızda çok müthiş rakamlar. Bir ilçeyi ayağa kaldırabilecek rakamlardı. Personele hak ettiği ücretleri vermeliyiz. Bu ücretler bütçemize yansıdı. Bu ücretleri ödedikten sonra hiçbir iş işlem göremiyoruz. Ona çalışma yaptırabileceğimiz bir iş yok. Gündelik işleri yürütecek ücretleri alacak. Bu ücreti harcar iken İzmir ve Konak çöplerle karşılaştı. Konak halkına ne olursa olsun çöp reva göremeyiz” dedi.

MUTLU: ÇÖP ARABASI NOKTASINDA HER TÜRLÜ BAĞIŞA AÇIĞIZ

Belediyenin mali yapısı ve personel politikasıyla ilgili eleştirilere meclis toplantısında yanıt veren Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise , “Maaş ödeyen bir belediyeyiz. Bu maaş ödemeyi kabul etmek lazım. 2 bin çalışanımız var. Toplu iş sözleşmeleriyle maaşlarınız karşılayabilen bir belediyeyiz. Belediye olarak sürekli yeni fon arayışı içindeyiz. 169 işçi yeni geldiğimizde aldık. Çoğu emekli oldu o yüzden yeni işçi aldık. Bundan sonra birimler arası personel değişimi yapıyoruz. Bütçemizde alacak personel durumuz yok. Bu belediye 2 bin personelin dışına çıkabilecek yeri yok. Büyükşehir belediyesi hizmet binamızı destekliyor. Yeni hizmet binamızın güncel değerlendirmesi 1 ay önce 700 milyon çıktı. Büyükşehir ödeyecek. Bizim fazladan ödediğimiz 16 milyon da müteaahitin bırakma noktasına geleceği noktadaki ödeme. Kentsel dönüşümü ilçe belediyesi yapamaz. Bunu yapacak olan İzBB, yatırımcılar, destek fonları var. Bizden önceki dönemde planlama yapılmıştı bizde uygulamaya döküyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda inşaat sektörü eski cazibesinde değil. Türkiye’nin her yerine hazırladığımız sunumları ilettik. Dönüşümü başlatma hedefimiz var. Çöp arabası noktasında her türlü bağışa açığız” dedi.