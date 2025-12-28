İzmir genelinde etkisini hissettiren şiddetli kuraklık nedeniyle içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla uygulanan su tasarruf önlemlerine, yeni yıl kutlamaları sebebiyle kısa bir mola veriliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), resmi iletişim kanalları aracılığıyla yaptığı duyuruda, kentin 13 farklı ilçesinde gece saatlerinde uygulanan rutin su kesintilerinin yılbaşı gecesine özel olarak askıya alındığını bildirdi. Alınan bu karar, vatandaşların yeni yıl heyecanını herhangi bir mağduriyet yaşamadan geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.

Yılbaşı gecesi musluklar akmaya devam edecek

İZSU tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre; Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde yaşayan vatandaşlar 31 Aralık gecesi kesintisiz su hizmetinden faydalanabilecek. Normal şartlarda her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen planlı su kısıtlaması, yalnızca yeni yılın ilk saatlerini kapsayan zaman dilimi için uygulanmayacak. Böylece kentin en yoğun nüfusa sahip noktalarında, kutlamaların yapılacağı gece boyunca su temini konusunda bir aksama yaşanmayacak.

Kuraklık tedbirlerinin kademeli geçmişi

İzmir'deki su tasarrufu politikası, yaz aylarından bu yana barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesiyle birlikte kademeli olarak sertleşmişti. Süreç ilk olarak 6 Ağustos tarihinde, belirli periyotlarla gece yarısı kısıtlamaları şeklinde başlatılmıştı. İlk etapta üç günde bir uygulanan bu önlemler, kuraklığın etkisini artırmasıyla birlikte 9 Eylül'den itibaren iki günde bir olacak şekilde güncellenmişti. Aralık ayı itibarıyla su kaynaklarındaki yetersizliğin devam etmesi üzerine, 10 Aralık tarihinden itibaren kesintiler her gece uygulanacak şekilde genişletilmişti.

İZSU'dan kesintisiz hizmet vurgusu

Yılbaşı gecesi için alınan bu istisnai karar, vatandaşların sosyal yaşamını ve hijyen ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirildi. İZSU yetkilileri, planlı su kesintilerinin normal takvimine 1 Ocak gecesi itibarıyla tekrar dönüleceğini hatırlatırken, suyun verimli kullanılması konusundaki çağrılarını yineledi. Kentin geniş bir bölümünü etkileyen bu 6 saatlik kısıtlama takvimindeki bir gecelik esneme, merkezi ilçelerin tamamında geçerli olacak şekilde sistemlere entegre edildi.