Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çeşme Belediyesi, dünya çapında bir marka olan Alaçatı’nın tarihsel derinliğini ve mimari mirasını koruma altına almak için stratejik bir adım attı. Bölgenin dokusunu bozmadan geleceğe aktarılmasını hedefleyen "Alaçatı Kentsel Tasarım Rehberi", düzenlenen özel bir toplantı ile Alaçatı Köyiçi esnafına tanıtıldı. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) uzmanlarının teknik sunumlarıyla desteklenen buluşmada, Alaçatı’nın özgün kimliğini odağına alan yeni dönemin uygulama yol haritası paydaşlarla paylaşıldı.

Ortak akıl ve vizyoner iş birliği

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına, belediye yönetim kadrosundan Banu Ayhan, Emre Can Durmaz ve Çeşme Vizyon Ofisi Başkanı Esra Koçdemir katıldı. Katılımcı yönetim anlayışının bir örneği olarak kurgulanan toplantıda, sadece teknik detaylar anlatılmakla kalınmadı; bölge esnafının sahadaki tecrübeleri, beklentileri ve çözüm önerileri de tek tek kayıt altına alındı. Alaçatı’nın turizm potansiyelini nitelikli bir zemine oturtmayı amaçlayan rehberin, yerel dinamiklerle tam uyum içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Görsel kirliliğe karşı estetik standartlar

Tasarım rehberinin içeriği; bina cephelerinden tabela tasarımlarına, aydınlatma ünitelerinden tente ve şemsiye formlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Alaçatı’nın meşhur taş mimarisi ve dar sokaklarıyla uyumlu bir görsel bütünlük yakalamak adına renk paletleri ve malzeme standartları yeniden tanımlandı. Bu disiplinli yaklaşımla, Köyiçi bölgesindeki karmaşanın önüne geçilmesi, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve ziyaretçilere çok daha rafine bir Alaçatı atmosferi sunulması amaçlanıyor. Belirlenen sade ve estetik ilkeler, Alaçatı’nın karakterini daha belirgin kılan bir mimari dil oluşturacak.

Bölge esnafından dönüşüme tam destek

Toplantı sonrasında görüşlerini bildiren Alaçatı esnafı, kentsel tasarım rehberinin uzun süredir beklenen ve bölgeye değer katacak bir girişim olduğunu vurguladı. Uygulamanın sadece görsel bir iyileştirme değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yaşamı canlandıracak profesyonel bir müdahale olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Esnaf temsilcileri, Alaçatı’nın marka değerini korumanın yolunun bu tür bilimsel ve planlı çalışmalardan geçtiğini belirterek, hayata geçirilecek kurallara uyum sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade ettiler.

Başkan Lâl denizli: "Kültürel mirasımızı birlikte savunacağız"

Belediye Başkanı Lâl Denizli, toplantıda yaptığı konuşmada Alaçatı’nın niteliksiz bir dönüşüme kurban edilmeyecek kadar kıymetli bir miras olduğunu hatırlattı. Rehberin akademik bir çalışmanın ötesinde, esnafın sesiyle şekillenen bir "uzlaşı metni" olduğunu belirten Denizli, "Bu proje kâğıt üzerinde kalacak bir çalışma değil, bizzat sokaklarda uygulayacağımız bir vizyondur. Alaçatı’yı kendi dönemimizde korumak ve kimliğine sahip çıkmak bizim en temel sorumluluğumuzdur" dedi.

Sürdürülebilir Turizm ve nitelikli gelecek

Dayanışma ruhunun önemine değinen Başkan Denizli, İzmir Planlama Ajansı ve Çeşme Vizyon Ofisi’nin teknik desteğiyle, Alaçatı’nın turizm çıtasını bir üst seviyeye taşıyacaklarını söyledi. Memleketin gerçek değerlerini koruyan komşularıyla el ele vererek, sürdürülebilir bir kent vizyonunu adım adım inşa edeceklerini belirten Denizli, uygulama sürecinin her aşamasında şeffaflık ve iş birliği ilkelerinden taviz vermeyeceklerini dile getirdi. Çeşme Belediyesi, bu rehber aracılığıyla Alaçatı’nın tarihi dokusunu korurken, modern ve kaliteli bir turizm destinasyonu olma özelliğini de pekiştirmeyi sürdürecek.