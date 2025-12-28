Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir'de ilçe esnafını bekleyen mali yükümlülükler hakkında detaylı rakamlar paylaşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, özellikle hizmet sektöründeki artışlara dikkat çekti. Sosyal belediyecilik söylemlerinin uygulama ile çeliştiğini ifade eden Başdaş; lokanta, kafeterya ve berber gibi işletmelerin ödediği yıllık tarifelerin 23 bin TL seviyesinden yaklaşık 210 bin TL’ye fırladığını açıkladı. Bu tablonun yüzde 800’lük bir artış anlamına geldiğini vurgulayan Başdaş, küçük ölçekli işletmelerin de bu süreçten ağır darbe aldığını, büfe ve sandviç satıcıları için belirlenen rakamların 15 bin TL'den 98 bin TL'ye yükseltildiğini aktardı.

Yüzde bin 600'ü aşan artışlar ve rekor tarifeler

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre, en radikal fiyat artışları otomotiv ticareti ve reklam stantları kalemlerinde yaşandı. Mehmet Sait Başdaş, motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerden alınan ücretin 42 bin TL'den 700 bin TL’ye yükseltildiğini, bunun da yüzde bin 600’lük akılalmaz bir zam olduğunu dile getirdi. Tanıtım stantları için metrekare bazlı alınan ücretlerin ise 350 TL’den 6 bin TL’ye çıkarıldığını belirten Başdaş, belediyenin bu tutumuyla girişimciyi desteklemek yerine onları nefessiz bırakmayı tercih ettiğini ve Konak esnafını tarihinin en zorlu yılının beklediğini ifade etti.

"Belediye borcu çığ gibi büyüdü, hizmet durma noktasında"

Konak Belediyesi'nin mevcut yönetim performansını eleştiren Başdaş, Nilüfer Mutlu başkanlığındaki belediyenin son iki yıllık karnesinin zayıf olduğunu savundu. İlçeye tek bir çivi dahi çakılmadığını iddia eden Başdaş, "Göreve gelindiğinde 300 milyon TL olan belediye borcu bugün 2 milyar TL sınırına dayanmış durumda. Kendi personelinin maaşını ve alacaklarını aylardır ödeyemeyen bir yönetim anlayışı mevcut. Görünen o ki belediye, girdiği mali bataktan kurtulmak için faturayı doğrudan esnafa kesmiş durumda" dedi. Başdaş, yönetimin ilçedeki kronik sorunlara çözüm üretmek yerine günü kurtarma peşinde olduğunu vurguladı.

Asgari ücret potestosuna sert eleştiri

Başkan Nilüfer Mutlu’nun asgari ücret konusundaki protesto yürüyüşlerine katılmasına da değinen AK Parti İlçe Başkanı, bu durumu "sorumluluktan kaçmak" olarak nitelendirdi. Kendi işçisine vaat ettiği mali hakları teslim edemeyen bir belediye yönetiminin asgari ücret üzerinden siyaset yapmasının inandırıcı olmadığını belirten Başdaş, "İlçeye hizmet adına hiçbir değer katamayanların, milyonları ilgilendiren konularda topu taca atması kabul edilemez. Önce kendi çalışanınızın hakkını verin ve Konak’ı getirdiğiniz bu hazin durumun hesabını halka sunun" çağrısında bulundu. Başdaş, yeni yılda da belediyenin her adımını yakından izleyeceklerini ve esnafın mağduriyetini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.