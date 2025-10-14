Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda raylı sistem hattında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kulaklıkla müzik dinleyen genç kız, çevresinde olup biteni fark etmeden tramvay yoluna doğru yürümeye başladı.

Bu sırada hızla yaklaşan tramvayı gören güvenlik görevlileri, genç kızı son anda çekerek olası bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kameraları ve tramvay içi kameralara saniye saniye yansıdı.

Kulaklık dikkatsizliğe yol açtı

Görgü tanıklarına göre genç kız, kulaklıkla müzik dinlediği için tramvay uyarı zillerini duymadı. Karşıya geçmek için adım attığı anda görevlilerin refleksiyle hayata tutundu. Olay, toplu ulaşım alanlarında dikkatsiz davranışların nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Kulaklık takılıyken sesleri duyamayacağınızı unutmayın"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır.”

Belediye, vatandaşlara özellikle şu uyarılarda bulundu: Yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın.

Saniyelerle kurtuldu

Olay, hem güvenlik görevlilerinin hızlı refleksi hem de çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Tramvay sürücüsünün de son anda frene bastığı öğrenildi. Görüntülerde, genç kızın büyük bir şok yaşadığı, görevliler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.