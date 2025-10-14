İstanbul Boğazı’nın en nadide ve kıymetli yerlerinden biri olan Üsküdar Vaniköy’de, bir Rus iş adamına ait olduğu öne sürülen lüks yalının restorasyon süreci tamamlandı. Daha önce kaçak inşaat iddialarıyla sıkça gündeme gelen yapı, yenilenmiş ve görkemli haliyle yeniden dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan çalışmaların ardından muhteşem bir görünüme kavuşan villa, özellikle iki köprü manzarasına sahip stratejik konumuyla ön plana çıkıyor.

Söz konusu lüks villa, daha önce Organize Suç Örgütü Elebaşı Adnan Oktar’a aitken, daha sonra Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından satın alındığı iddialarıyla basında yer almıştı. Boğaz silüetine eşsiz bir katkı sağlayan yapının restorasyonu, uzun süredir merak konusuydu. Villa, yenileme sürecini tamamlayarak Boğaz'ın incisi konumunu sağlamlaştırmış oldu.

Villadaki kaçak inşaat ve rüşvet iddiaları nelerdi?

Vaniköy’deki bu lüks yalı, özellikle son yıllarda tartışmalı iddialarla anılmıştı. Eski İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E.'nin iddiaları büyük yankı uyandırmıştı. T.E., Vaniköy’deki bazı villalarda izinsiz ve kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini öne sürmüştü.

Bu ciddi iddiaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede detaylı incelemeler başlattı. Yapılan bu incelemeler sonucunda, villadaki izinsiz inşaat ve tadilat faaliyetlerinin o dönem belediye izniyle başlatıldığı tespit edilmiş ve derhal inşaat çalışmaları durdurulmuştu. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ve gerekli izinlerin alınmasının ardından yapıldığı anlaşılan restorasyonun bitimiyle birlikte, villa eski ihtişamına kavuştu ve Boğaz’ın en görkemli yapılarından biri olarak konumlanmaya devam etti. Yapının bulunduğu bölgenin emlak değeri ve tarihi dokusu göz önüne alındığında, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Boğaz silüetine katılan bu yenilenmiş ihtişam, semtin değerini daha da artırmış durumda.