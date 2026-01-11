Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamanın gündeminde ise Ekol TV vardı. "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı!" şeklindeki haberlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"09.01.2026 tarihinde Yazılı ve Görsel Medya Organlarında "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı" içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haber içeriklerinde; "EKOL TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel ŞAHİN'in yanı sıra Mübariz MANSİMOV, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah DOĞRU, Yönetim Kurulu Üyesi Arif ÇETİN ve Avukat Ersan ŞEN gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi." şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."