Amerikalı beyin cerrahı ve eski başkan adayı Dr. Ben Carson, diyabetle ilgili yaptığı açıklamayla sağlık çevrelerinde tartışma yarattı. Carson, yakın bir arkadaşının yaşadığı deneyimi anlatarak çevresel faktörlerin kronik hastalıklar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“İki haftada belirgin iyileşme yaşadı”

Carson’ın aktardığına göre, ileri seviyede diyabetle mücadele eden bir yakını, bir süreliğine İtalya’ya gitti. İddiaya göre, arkadaşının sağlık durumu yalnızca iki hafta içinde belirgin şekilde iyileşti ve diyabet belirtileri ortadan kayboldu. Carson konuyla ilgili olarak, "Çok zorlu bir diyabet vakası geçiren yakın bir arkadaşım var. İtalya'ya gitti ve iki hafta içinde hastalığı ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.

Üç ay kaldı, tablo tamamen değişti

Bahsettiği arkadaşının İtalya’da yaklaşık üç ay kaldığını söyleyen Carson, "Üç ay orada kaldı. Buraya geri döndü. İki hafta içinde diyabeti geri geldi. Ve bunun istisnai bir durum olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ülkesine döndü, hastalık yeniden ortaya çıktı

Ancak söz konusu kişinin ülkesine dönüşünden kısa bir süre sonra diyabet belirtilerinin yeniden başladığı öne sürüldü. Carson, dönüşten sadece iki hafta sonra hastalığın tekrar kendini gösterdiğini belirtti.

“Tekil bir örnek değil”

Bu durumun istisnai olmadığını dile getiren Carson, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin diyabet üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

