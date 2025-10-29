Son Mühür - İspanyol medyasında geniş yer bulan habere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki Alexander Sörloth’u transfer listesine ekledi.

İspanyollar yazdı

Fichajes’in Mundo Deportivo’dan aktardığı detaylar ise şöyle:

"Sörloth, Atletico kadrosundaki rekabeti kabul ediyor, ancak Türkiye'de onun için bir hamle yapmayı düşünüyorlar. Mundo Deportivo'nun topladığı bilgilere göre Fenerbahçe, önümüzdeki kış transfer dönemi için Norveçli golcüyü takip ediyor. İstanbul ekibi, Sörloth'u kadrosuna katmak için can atıyor. Atletico Madrid, Alexander Sörloth’u kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Norveçli yıldızın 2028’e uzanan kontratı ve kulübün ona biçtiği değer, ayrılığı zorlaştırıyor. Yine de yedek kulübesine mahkum olması, kapıyı aralıyor. İspanyol kulübünün, 35 milyon euro bandında bir teklif gelirse masaya oturabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi bu rakamı biliyor ve bonservisi o seviyeye çekmek için formül üstüne formül geliştiriyor. Ancak sezon ortasında gol silahını kaybetmek istemeyen Atletico’nun direnci, işi yokuşa sürüyor.''