Pakistan’ın istikrarsızlık ve güvenlik sorunlarıyla gündemden düşmeyen Afganistan sınırı, bir kez daha kanlı bir saldırıya sahne oldu. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin stratejik noktalarından biri olan Bajaur bölgesinde, güvenlik güçlerinin denetim sağladığı bir kontrol noktası hedef alındı. Bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen şiddetli saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yerle bir olan kontrol noktasında adeta can pazarı yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle kontrol noktası enkaz yığınına döndü

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, intihar saldırısı olduğu tahmin edilen eylemde kullanılan bomba yüklü araç, güvenlik noktasının tam merkezinde patlatıldı. İnfilakın etkisi o kadar büyüktü ki binadan geriye sadece beton yığınları kaldı. Saldırı anında görev başında bulunan bazı güvenlik personeli, çöken yapının altında mahsur kaldı. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ve arama-kurtarma ekipleri, yıkıntıların arasında hayatta kalan birilerini bulabilmek için zamana karşı büyük bir mücadele başlattı. Enkaz altındaki personele ulaşma çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürülüyor.

Faili meçhul saldırı sonrası geniş çaplı operasyon

Kanlı saldırının ardından bölgede güvenlik alarmı verilirken, eylemi henüz üstlenen herhangi bir grup olmadı. Pakistan ordusu ve istihbarat birimleri, saldırının arkasındaki failleri ve bağlantılı oldukları örgütleri tespit etmek amacıyla derinlemesine bir soruşturma başlattı. Sınır hattına yakın olması sebebiyle terör örgütlerinin sıkça hedef aldığı bu bölgede, saldırganların kaçış rotaları üzerine yoğunlaşılarak geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Güvenlik uzmanları, bölgedeki otorite boşluğundan yararlanan radikal grupların bu tür yöntemlerle varlık göstermeye çalıştığını ifade ediyor.

Eyalet Başbakanı Afridi’den teröre sert tepki

Hain saldırının ardından Khyber Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Sohail Afridi, resmi kanallar üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Düzenlenen saldırıyı "insanlık dışı bir terör eylemi" olarak nitelendiren ve sert bir dille kınayan Başbakan Afridi, ülkenin huzuruna kastedenlere karşı mücadelenin sarsılmaz bir kararlılıkla süreceği mesajını verdi. Afridi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların tedavisi ve enkaz altındaki çalışmalar için tüm imkanların seferber edildiğini sözlerine ekledi.