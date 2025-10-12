İzmir, daha çok finansal sıkıntıların yaşandığı ülkelerde görülen; kent içi ulaşımda yepyeni, diğer yandan çevre dostu bir döneme adım atıyor. Büyükşehir Belediyesi, kısa mesafelerde pratik ve karbon salımı düşük bir çözüm olarak “bisiklet taksi” uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulamanın ilk etapta belirli bölgelerde pilot olarak başlatılması planlanıyor. Küba’nın başkentinde turistlerin ve yerel halkın yoğun olarak tercih ettiği pedal destekli “bicitaxi”lere benzeyen sistem, İzmir’de kamu eliyle işletilecek ilk örneklerden biri olacak.

İZULAŞ uygulamayı yönetecek

Projeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma iştiraki İZULAŞ üstlenecek. Şirket, güzergahların belirlenmesi, sürücü kadrosunun oluşturulması ve işletme düzeninin kurulmasından sorumlu olacak.

Üç tekerlekli, sürücülü bisiklet taksiler, klasik bisiklet paylaşım sistemlerinden farklı olarak yolcuları pedallamadan taşıyacak. Tüm araçlar İZULAŞ bünyesinde görev yapan profesyonel sürücüler tarafından kullanılacak.

Uygulamada kullanılacak güzergahlar, önümüzdeki haftalarda yapılacak saha çalışmaları sonucunda netleşecek. Özellikle dar sokaklı, motorlu taşıtların zor ilerlediği bölgeler ve turistik alanlar öncelikli olarak değerlendirilecek.

Meclisten onay, sahadan start

“Bisiklet Taksi ile Yolcu Taşımacılığı İşletmeciliği Devir Sözleşmesi” başlıklı önerge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanarak yürürlüğe girdi. Uygulama, UKOME’nin 2025/615 sayılı kararıyla da uygun bulunmuştu.

Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından, İZULAŞ’ın yöneteceği bisiklet taksiler belirlenen noktalarda sabit hatlar üzerinden hizmet vermeye başlayacak. Bu model, hem planlı hem de çevreci bir mikro ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda ulaşım politikalarında karbon emisyonunu azaltan, sürdürülebilir modelleri öne çıkarıyor. Elektrikli otobüslerden raylı sistem yatırımlarına uzanan bu çizginin son halkası olan bisiklet taksiler, kentin “yeşil ulaşım” vizyonuna yeni bir halka ekleyecek.