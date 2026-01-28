ABD merkezli lojistik şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl yaklaşık 30 bin çalışanla yollarını ayırmayı planladığını açıkladı. UPS Mali İşler Direktörü Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine ait finansal sonuçlarının paylaşılmasının ardından düzenlenen yatırımcı toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

24 bin binayı kapatacaklar

Amazon gönderilerindeki hacim düşüşüne paralel olarak toplam operasyonel çalışma süresini yaklaşık 25 milyon saat azaltmayı planladıklarını belirten Dykes, 30 bin pozisyonun kaldırılacağını açıkladı. Dykes ayrıca bu yılki iş gücü küçülmesinin, doğal çalışan ayrılıkları ve tam zamanlı sürücülere sunulacak ek gönüllü ayrılık programı kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Şirketin bilanço açıklamasında, 2026’nın ilk yarısında kapatılması planlanan 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için ise ilave tesis kapanışlarının gündemde olduğu aktarıldı. UPS, 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunda da yaklaşık 34 bini operasyonel kadrodan olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin çalışanın işten çıkarıldığını duyurmuştu.