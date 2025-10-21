Son Mühür/ Beste Temel- Uluslararası Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu ve Ege Orman Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Orman Bizim, Yurt Bizim” başlıklı konferans, son dönemde artış gösteren orman yangınları tehdidine dikkat çekmek üzere Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bahar Lions Kulübü’nün ev sahipliğindeki etkinliğe, Federasyon Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, Lions kulüpleri yöneticileri ve çok sayıda doğa gönüllüsü katıldı.

Ormanlar kimliğimizin ve geleceğimizin parçası

Konferansın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, ormanların ekolojik öneminin ötesinde, insan yaşamındaki yerini vurguladı. Çorapçıoğlu, "Orman Bizim, Yurt Bizim ifadesi sadece doğayı değil, aynı zamanda kimliğimizi, yaşam alanımızı ve geleceğimizi ifade ediyor. Biz, doğanın ayrılmaz bir parçasıyız. Ormanlar yalnızca oksijen kaynağı değil, aynı zamanda umut kaynağıdır. Bir ağaç dikmek gelecek nesilleri düşünmektir; bir ormanı korumak ise bir ülkenin bütün geleceğini güvence altına almaktır," sözleriyle ormanların korunmasının ulusal bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

Yangınla mücadelenin ilk şartı

Açılışın ardından söz alan Ege Orman Vakfı Bilim Kurulu ve Politika Oluşturma Başkanı Yasemen Bilgili, “Ormanların Başı Belada” başlıklı sunumuyla iklim krizi, orman parçalanmaları ve yangınların yarattığı üçlü tehdidi masaya yatırdı. Bilgili, "Dünyamızın ve yaşamın temelini oluşturan ormanlarımız, şu an bildiğimiz en kapsamlı kitlesel yok oluş tehlikesi altındadır. Ormanlarımızın; iklim krizi, parçalanmalar ve yangınlar nedeniyle büyük bir tehlike altında olduğunu kabul etmeliyiz," uyarısında bulundu. Yangınlarla mücadelede temel farkındalığın önemine değinen Bilgili, "Mücadelenin ilk ve en önemli koşulu, yangının hiçbir zaman çıkmamasını garantilemektir. Eğer benzer felaketleri tekrar yaşamak istemiyorsak, odağımızı 'nasıl söndürürüz' sorusundan 'nasıl önleriz' sorusuna kaydırmalıyız. Ormanı korumak, yaşamın kendisini korumaktır," diyerek toplumsal bilincin artırılmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Yangınların yüzde 60’ı kent ve orman kesişim noktasında

Konferansın bir diğer konuşmacısı olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Özkan ise “Kentleşme, İklim Krizi ve Orman Yangınları: Afet Döngüsünden Ekosistem Restorasyonuna” başlıklı sunumuyla dikkat çekici istatistikler paylaştı. Dr. Özkan, 2025 yılı verilerine göre orman yangınlarının %40’ının ormanlık alanların derinliklerinde, %60’ının ise kent yerleşimleri ile ormanlık alanların sınır noktalarında çıktığını belirtti. "Önlemek her zaman ödemekten daha ucuzdur," diyerek yangın önleme maliyetlerinin önemine vurgu yapan Özkan, yangınla mücadelede temel yaklaşımın, doğanın kendi kendini iyileştirme ve onarma kapasitesini desteklemek ve güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi. Konferans, konuşmacılara teşekkür plaketleri sunulmasıyla son buldu.