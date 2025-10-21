Son Mühür / Alper Temiz - İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak (Mustafa Kemal Atatürk) Mahallesi sınırlarında yer alan 28. Grup Doğal Sit Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 13 Ekim 2025 tarihli ve 13796562 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Karar, 985 Ada 24 Parsel, 984 Ada 5 Parsel ve 980 Ada 52-53 Parselleri kapsıyor.

Resmi Gazete’de 17 Ekim 2025’te yayımlanan karar, aynı zamanda Bakanlık internet sitesinde bir ay süre ile duyuruldu. İl Müdürlüğü ilan panosunda ve vatandaş portalında da koordinat ve parsel bilgileri erişime açıldı. Alan Kemalpaşa OSB'nin yanı başında bulunuyor ve armutluk ve zeytinlik olarak görünüyor.

Kronolojik gelişmeler:

2008: Ulucak Mahallesi’nde yer alan alan, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmişti.

2017: İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapılan incelemeler sonucunda bazı alanların 1. derece niteliği taşımadığını belirlemiş ve bu kesimler 3. derece arkeolojik sit alanına dönüştürülmüştü.

13 Ekim 2025: Bakanlık, 28. Grup Doğal Sit Alanı’nın statüsünü “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirdi.

17 Ekim 2025: Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikle birlikte, bölgedeki sit alanının korunma statüsü esnetilerek planlama ile yapılaşmanın yolu da genişletilmiş oldu. Bölgedeki doğal habitatlar, flora ve fauna açısından da hassasiyet taşıyor.