Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlarla nitelikli personel ihtiyacı bulunan firmaları bir araya getirdiği Etkin İstihdam Ofisleri, işsizlikle mücadelede önemli bir başarıya ulaştı. Buca Çarşı ve Gediz Ek Hizmet Binası’nda hizmet veren ofisler, son 6 ayda yüzlerce Bucalının iş sahibi olmasına aracılık etti.

102 toplu iş görüşmesi

Etkin İstihdam Ofisleri aracılığıyla 6 aylık süreçte 102 toplu iş görüşmesi yapıldı. Bu görüşmelere bin 585 kişi katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 887 vatandaş farklı firmalarda işe yerleşti.

Başkan Duman: “İstihdam seferberliğini sürdürüyoruz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede her bireyin eşit fırsatlara erişebilmesi için çalıştıklarını ifade etti. İşsizliğin önemli bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çeken Duman, belediye olarak bu alanda sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Duman, Etkin İstihdam Ofisleri’nin verimli çalışmalarıyla çok sayıda ailenin ekonomik olarak rahatladığını vurgulayarak, Buca’da istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

İş ilanları farklı kanallardan duyuruluyor

Buca Belediyesi, Etkin İstihdam Ofisleri aracılığıyla işverenlerle iş arayanları buluşturmayı sürdürüyor. Toplu iş görüşmelerinin yanı sıra öz geçmişini sisteme bırakmak isteyen vatandaşlar, Buca Çarşı ve Gediz Ek Hizmet Binası’ndaki Etkin İstihdam Ofisleri’ne başvuruda bulunabiliyor.