Son Mühür- Komplo teorisyenleri geçtiğimiz pazartesi gününden beri Rusya'dan yükselen gizemli bir şifrenin peşine düşmüş durumda.

Gazeteci Gaffar Yakınca,

''Rusya'nın "Kıyamet Radyosu" UVB-76, geçtiğimiz Pazartesi tekrar faaliyete geçti.

Radyo, "НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459" şifreli kodunu yayınladı.

Şifrenin kime gönderildiği ve ne anlama geldiği bilinmiyor. Bazı gözlemciler, Şubat 2022 yayınlarıyla benzerlik kuruyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Kıyamet radyosu nedir?



"Kıyamet Radyosu" olarak bilinen UVB-76, ya da daha yaygın adıyla "The Buzzer" (Zil), Rusya'da faaliyet gösteren gizemli bir kısa dalga radyo istasyonudur.

Bu istasyon, Sovyetler Birliği döneminde 1970'lerden beri 4625 kHz frekansında aralıksız bir şekilde monoton bir "buz" sesi yayar ve zaman zaman kesintiye uğrayarak şifreli mesajlar iletir.

Rusya Bilimler Akademisi'nin ionosfer ölçüm istasyonu olabileceğine dair teorilerden daha çok kıyamet senaryolarında nükleer silahları aktif hale getirebilecek sinyal olduğu iddiaları da gündemde.

Sosyal medyada Kıyamet Radyosu'nda verilen rakamların koordinat olarak Estonya'nın Talin bölgesi olduğuna dair yorumlar dikkat çekiyor.

