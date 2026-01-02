Meksika’nın pasifik kıyısı açıklarında yer alan Guerrero eyaleti, güne şiddetli bir yer sarsıntısıyla uyandı. Bölgedeki tektonik hareketliliği yakından takip eden uluslararası kuruluşlar, depremin geniş bir alanda hissedildiğini bildirirken, sarsıntının merkez üssü ve teknik detayları hakkında ilk resmi raporlar yayımlandı.

Depremin merkez üssü ve teknik detayları

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan teknik verilere göre, yer sarsıntısının büyüklüğü 6.5 olarak kayıtlara geçti. Rancho Viejo kentinin yaklaşık 4,3 kilometre kuzeybatısında gerçekleşen bu doğa olayı, bölge halkı arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı. Yer kabuğunun yaklaşık 35 kilometre derinliğinde meydana gelen kırılma, sarsıntının şiddetinin yüzeyde hissedilme oranını doğrudan etkiledi.

Sabah saatlerinde gelen büyük panik

Yerel zaman dilimine göre sabah tam 07:58’de kaydedilen deprem, hayatın yeni başladığı saatlerde Guerrero eyaletini adeta beşi gibi salladı. Derinliği itibarıyla orta katmanlarda gerçekleştiği ifade edilen sarsıntı, Rancho Viejo çevresi başta olmak üzere komşu yerleşim birimlerinde de yüksek yoğunlukta hissedildi. Henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bilanço açıklanmazken, sarsıntının meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren yetkililerin bölgedeki saha inceleme çalışmaları başlatıldı.

Bölgedeki sismik hareketlilik takibi

Uzmanlar, Meksika'nın bu bölgesinin aktif bir fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, 35 kilometre derinlikte oluşan 6.5 büyüklüğündeki bu depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Güvenlik birimleri, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları ve yerel yönetimlerden gelecek talimatlara harfiyen uymaları gerektiğini vurguluyor. Depremin ardından bölgedeki altyapı sistemlerinin durumu ve olası ikincil riskler üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor.