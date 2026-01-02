Olay, dün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki M.A.D., motosikletle zincir marketin önüne geldi.

Çevredeki vatandaşların alışveriş yaptığı sırada şüpheli, yanında bulunan silahı çıkararak markete doğru ateş açtı.

4 el ateş etti, camlar paramparça oldu

Şüphelinin markete doğru 4 el ateş ettiği öğrenildi. Saldırı sırasında market içinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Olayda yaralanan olmazken, marketin camları ile reklam panosu kurşunların isabet etmesi sonucu kırıldı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı saldırı anı, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin motosikletle marketin önüne gelmesi ve ardından silahla ateş açarak hızla olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.A.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Silahlı saldırının neden gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.