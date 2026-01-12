Akıllı telefonların dizüstü bilgisayarlar üzerinden şarj edilmesiyle ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. USB portlarının sınırlı güç kapasitesine sahip olduğu, bu nedenle telefonların ihtiyaç duyduğu enerjiyi tam olarak alamadığı belirtildi. Bu durumun sadece şarj süresini uzatmakla kalmadığı, aynı zamanda bilgisayarın pil sağlığını da olumsuz etkilediği ifade edildi.

USB portlarının sağladığı güç yetersiz kalıyor

Uzmanlar, özellikle eski nesil USB-A portlarının genellikle 2,5 ile 4,5 watt arasında güç sağladığını, özel bir teknoloji içermeyen USB-C portlarının ise 15 watt seviyesini aşamadığını aktardı. Bu nedenle hızlı şarj destekli kablolar kullanılsa dahi, bilgisayarın bu gücü sağlayamadığı ve şarj işleminin verimsiz hale geldiği kaydedildi.

Yavaş şarj batarya döngüsünü olumsuz etkiliyor

Telefonun dizüstü bilgisayara bağlanarak şarj edilmesi durumunda şarj hızının ciddi şekilde düştüğü belirtildi. Uzmanlara göre bu yavaşlık, telefon bataryasının şarj döngüsünü bozarken, bilgisayarın enerji yönetim sistemine de fazladan yük bindiriyor. Bu yükün uzun vadede donanımsal sorunlara yol açabileciği vurgulandı.

Bilgisayar kapalıyken şarj etmek daha fazla risk taşıyor

Dizüstü bilgisayarın kapalı veya uyku modundayken telefon şarj edilmesinin, bilgisayar bataryasının normalden daha hızlı tükenmesine neden olduğu bildirildi. Uzmanlar, bu durumun bilgisayar pil ömrünü gereksiz yere harcadığını belirtti.

Yüksek kapasiteli cihazlar için önerilmiyor

Fare, klavye veya kablosuz kulaklık gibi düşük enerji tüketen cihazların bilgisayar üzerinden şarj edilebildiği ancak akıllı telefonlar gibi yüksek kapasiteli bataryalar için bu yöntemin uygun olmadığı aktarıldı. Bu tür şarj işlemlerinin hem zaman kaybı hem de donanımsal risk oluşturduğu ifade edildi.

Uzmanlar alternatif şarj yöntemlerine dikkat çekti

Cihazların sağlıklı ve hızlı şekilde şarj edilmesi için ağ bağlantılı USB-C PD şarj cihazlarının tercih edilmesi gerektiği bildirildi. Seyahatlerde ise yüksek güç çıkışı sunan taşınabilir güç kaynaklarının ve bağlantı istasyonlarının etkili bir alternatif olduğu kaydedildi.

Zorunlu durumlarda dikkat edilmesi gerekenler

Telefonun bilgisayardan şarj edilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, dizüstü bilgisayarın mutlaka prize takılı olması gerektiği belirtildi. Aynı anda birden fazla cihaz bağlanmamasının, bilgisayar anakartına binen yükü azalttığı ifade edilerek kullanıcılar uyarıldı.