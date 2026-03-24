Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kalbi ve ticaretin merkezi Alsancak’ta, yağışlı günlerin korkulu rüyası olan taşkınlar ve kronikleşen altyapı sorunları için çözüm düğmesine basıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşık 250 milyon liralık dev bir bütçe ayırarak bölgenin çehresini değiştirecek modern bir yağmur suyu hattı projesini hayata geçiriyor. Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan bu stratejik hamleyle, gökyüzünden düşen her damla su, yerleşim alanlarında birikmeden, ileri teknolojiyle donatılmış terfi merkezleri üzerinden doğrudan Ege Denizi ile buluşturulacak.

Birleşik sistem ayrıştırılıyor: Hem koku hem taşkın bitecek

İZSU’nun yürüttüğü bu kapsamlı dönüşüm projesi, sadece bir boru hattı döşeme işlemi değil, aynı zamanda kentin merkezindeki mühendislik mantığının modernize edilmesi anlamına geliyor. Proje kapsamında toplamda 7 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 1 kilometrelik yeni atık su hattı inşa ediliyor. Mevcut durumda birbirine karışan yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri bu projeyle birbirinden tamamen ayrılacak. Bu ayrıştırma sayesinde, kış aylarında yaşanan sokak baskınlarının önüne geçilirken, yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan ve çevre sakinlerini rahatsız eden koku problemleri de kalıcı olarak çözüme kavuşturulacak.

Kritik sokaklarda imalatlar tamamlandı: Etap etap ilerleme

Çalışmaların başladığı günden bu yana Alsancak’ın labirentvari sokaklarında hummalı bir mesai yürütülüyor. 1476/1, 1475, 1474 ve 1479 numaralı sokaklarda altyapı imalatları başarıyla tamamlanarak hatlar devreye hazır hale getirildi. Ayrıca kentin simge noktalarından biri olan Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı’nın yanı sıra 1456 ile 1460 sokakların belirli bölümlerinde de ekipler işlerini bitirdi. Şimdiye kadar bölge genelinde 1,7 kilometrelik yağmur suyu ve 500 metrelik kanalizasyon hattı toprağın altına döşendi. Bazı noktaların farklı terfi merkezlerine bağlanacak olması nedeniyle, ilerleyen süreçte belirli bölgelerde revize imalatların yapılacağı bildirildi.

3 ayrı ekiple tam saha pres

İZSU ekipleri şu an itibarıyla 1456 Sokak’ta 600 milimetrelik, 1453 Sokak’ta ise 1 metre çapındaki dev betonarme boruların montajına devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mevcut şantiyelerde toparlanma sürecine giren ekipler, kısa bir molanın ardından sahaya çok daha güçlü dönecek. Bayramın hemen bitiminde 3 ayrı uzman ekip aynı anda sahaya çıkarak boru döşeme işlemlerine hız verecek. Bu stratejik planlama ile projenin takviminde herhangi bir aksama yaşanmadan 2026 yılı hedeflerine ulaşılması amaçlanıyor.

Kordon’a dev pompa gücü: Saniyede 4400 litre tahliye

Projenin teknik omurgasını oluşturan yağmur suyu terfi merkezlerinde de sona yaklaşılıyor. Liman bölgesine en yakın konumda bulunan 1 numaralı merkez tamamlanırken, elektrik aksamının montajı için geri sayım başladı. Toplamda 5 adet inşa edilecek bu merkezler, Kordon boyundaki geniş kaldırımların altında yer alacak. Sistem tam kapasiteyle devreye alındığında, bünyesindeki 11 adet güçlü pompa sayesinde saniyede 4,4 metreküp suyu denize pompalayabilecek. Bu devasa kapasite, en şiddetli yağışlarda bile Alsancak sokaklarının kuru kalmasını sağlayacak.

