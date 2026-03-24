Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’e sözde yeni bir belediyecilik anlayışı kazandırdığını belirterek, “‘Eylem belediyeciliği’ İzmir’e hayırlı olsun” dedi.

"Tugay’a destek veren CHP’liler, bir önceki dönem Meslek Fabrikası’nın İstanbul’da özel bir vakfa bedelsiz verilmesini savunuyordu"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri tartışılan Meslek Fabrikası önünde eylem süreci başlatırken, süreçle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’dan önemli bir açıklama geldi. Şu anki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a destek veren CHP’lilerin bir önceki dönemde Meslek Fabrikası’nın İstanbul’daki özel bir vakfa bedelsiz verilmesini mecliste savunduğunu anlatan Yıldız, “Ama asıl takıldığımız nokta şu: Sayın Cemil Tugay eylem yaparken yanında duran, destek veren ve açıklama yapan isimler; geçtiğimiz dönemde özel bir vakıf olan Adıgüzel Vakfı’na Meslek Fabrikası’nın bedelsiz verilmesini mecliste savunan, bunun üzerine konuşmalar yapan kişiler değil miydi? O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası yok muydu? Şimdi mi hatırlandı? Bu çifte standardın adı nettir: tutarsızlık. Artık işinize geldiğinde Atatürk’ün arkasına sığınarak siyaset yapmayı bırakın. Tutarlı olun” dedi.

"AK Parti Genel Sekreteri İnan’ın İzmir’e olan bağlılığı ve gayreti, sizden, sizin ‘taşımalı’ milletvekillerinizden çok ötesindedir!"

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü, "Sayın Başkan, sizi anladık: Kızılay’la aşevi yapılmasına karşısınız, protokolden vazgeçtiniz" Yeşilay’la gençler için bir proje yapılmasına karşısınız. Vakıflara toptan karşısınız. Bari kendi duruşunuzda tutarlı olun. Ama bir de şu gerçek var: İzmir’in çöp sorununda çözüm için devreye giren, gerekli izinlerin alınmasını sağlarken İzmir milletvekili. Çeşme’nin su sorunu çözülsün diye bakanlığı harekete geçiririrken İzmir milletvekili.Manisa’daki su kuyuları için bizzat bakana giderken İzmir milletvekili. İzmir’in finansman ihtiyaçları için Hazine ve Maliye Bakanı’yla görüşmelerde size eşlik ederken İzmir milletvekili. İller Bankası’ndan kredi desteği sağlanmasında katkı sunarken İzmir milletvekili. Tüm bunlar ortadayken; kendi milletvekilleriniz ortada yokken, İzmir’in sorunları için Ankara’da mücadele eden Genel Sekreterimiz Eyyüp beye, bugün 'Yeşilay'ın, Vakıflar'ın vekili oldu' diyorsunuz. kaldı ki otekileştirmeye çalıştığınız kurumlar da, milletimize en iyi şekilde hizmet etmektedir. AK Parti Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan, bu şehrin sokaklarında yetişmiş, genç yaşından itibaren İzmir için mücadele etmiş bir isimdir. Şunu açıkça söyleyelim: Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekillimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın İzmir’e olan bağlılığı ve gayreti, sizden, sizin 'taşımalı' milletvekillerinizden çok ötesindedir. AK Parti kadrolarının İzmir sevdasının yarısına bile ulaşabilseniz, bu şehir eylem değil gerçek hizmet görür. Bence artık şapkanızı önünüze koyup düşünme zamanı. Önünüzde 3 yıl var. Bu dil, bu iletişimsizlik ve bu anlayışla İzmir’i ileriye taşımanız mümkün değil. İzmir, işine geldiğinde teşekkür eden; işine gelmediğinde suçlayan bir yönetim anlayışını değil, samimiyet, istikrar ve hizmet bekliyor”