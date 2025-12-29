Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nde yürütülen “zimmet” iddialarına ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli, 27 Aralık Cumartesi günü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İFADELERİ ALINMAYA BAŞLADI

Yeşilyurt Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yürütülen işlemlerin ardından 9 şüpheli, bugün sabah saat 09.00’da Adliye’ye sevk edildi. Şüpheliler savcılıkta ifade vermeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, Denetim Kurulu üyelerinin ifadeleri alınırken, Şenol Aslanoğlu ve diğer şüphelilerin savcılık ifadeleri ise tek tek gerçekleştiriliyor. Soruşturmanın seyrine ilişkin değerlendirmelerin, ifadelerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

DENİZ YÜCEL ADLİYE'YE GELDİ

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in de ifade alma sürecinde Adliye’ye gelerek gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı, savcılığın ifadeler sonrasında vereceği kararlarla netlik kazanacak.