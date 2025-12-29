Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Gece saatlerinde çevre yolunda yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil kazaya karıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, Acıpayam çevre yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Süleyman Çelen (19) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç kaza yaparak durabildi.

İhbar üzerine ekipler seferber oldu

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölge kısa sürede güvenlik çemberine alınırken, ekipler araçta sıkışan yaralıya müdahale etti.

Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede sürücü Süleyman Çelen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu koltuğunda bulunan M.S.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.S.S., ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp’a gönderildi

Kazada hayatını kaybeden Süleyman Çelen’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Genç sürücünün cenazesinin daha sonra Acıpayam’da toprağa verildiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının sürdüğü öğrenildi.