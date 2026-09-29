Son Mühür / Atakan Başpehlivan Çiğli'de bulunan İMECE Yaka Kooperatifi'nin ortakları, yayınladıkları bildiride İzmir Büyükşehir Büyükşehir'in iştirak şirketlerinden Egeşehir'in kendilerini mağdur etmeye devam ettiğini savunarak, konuyla ilgili eleştirilerini sıraladı.

"Ciddi bir mağduriyetle karşı karşıyayız"

Yayınladıkları açıklamalarında İzBB'ye bağlı bir iştirak olan Egeşehir AŞ'nin proje sürecinde sözleşme tek taraflı feshedilmesinin ardından ciddi mağduriyet yaşadıklarının altını çizen İMECE Yaka Kooperatifi'nin ortakları konunun yalnızca yargı süreçlerine bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "İzmir’de yaklaşık 450 konutluk bir projeyi hayata geçirmek amacıyla yıllardır birikimlerini ve aidatlarını ortaya koyan İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifi ortakları olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş. ile yaşanan süreç nedeniyle ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya bulunmaktayız.

Kooperatifimiz ile Egeşehir A.Ş. arasında yürütülen proje sürecinde sözleşmenin Egeşehir tarafından tek taraflı feshedildi, ardından 25 Aralık 2025 tarihinde şantiyemiz fiilen devralındı. Ancak aradan geçen 274 gün süre içerisinde taraflar arasında yürütülen görüşmelere ve çeşitli çözüm önerilerine rağmen, kooperatifimiz ortaklarının beklentisi olan yeni protokol maalesef henüz imzalanmadı. Kooperatifimiz ortakları, yıllardır ev sahibi olabilmek amacıyla yaptıkları ödemeler nedeniyle ekonomik açıdan ciddi bir yük altında kaldı.

Şantiyenin devralınmasının ardından projenin geleceğinin belirsizliğini koruması, ortaklarımızın mağduriyet ve endişelerini daha da artırmakta. Kooperatifimiz tarafından yapılan değerlendirmelerde, süreç kapsamında teminatlar ile yaklaşık 3 milyar TL tutarında alacak ve zarar kalemleri nedeniyle ciddi bir hukuki uyuşmazlığın da bulunuyor. Kooperatifimiz tarafından, Egeşehir A.Ş.’ye kapsamlı bir ihtarname gönderildi ve hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Konunun yalnızca yargı sürecine bırakılmamasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yaşanan sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz"

Son olarak, çözüm istediklerinin altını çizen ve ilgili kurumlara taleplerini sıralayan kooperatif ortakları yayınladıkları bildirilerinde şu ifadelere yer verdi: "Artık çözüm istiyoruz. Yıllardır konut sahibi olabilmek amacıyla birikim yapan yüzlerce kooperatif ortağımız, yaşanan sürecin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Kooperatif olarak; Projenin geleceğine ilişkin belirsizliğin giderilmesini, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin somut bir sonuca ulaştırılmasını, daha önce gündeme gelen protokolün imzalanarak sürecin yeniden yapılandırılmasını, kooperatifin ve ortakların maddi haklarının korunmasını, sürecin ilgili kamu kurumları ve yetkili merciler tarafından incelenmesini talep ediyoruz. Yaşanan mağduriyetin yalnızca bir ticari uyuşmazlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, yüzlerce ailenin yıllardır yaptığı birikimlerin ve konut sahibi olma hayallerinin söz konusu olduğunu hatırlarız.

Kooperatif olarak, sürece ilişkin sözleşmeler, yazışmalar, ihtarnameler, toplantı tutanakları ve diğer resmi belgelerin kamuoyunu ve ilgili makamları bilgilendirmek amacıyla paylaşılmaya hazır olduğu bildiririz. İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifi olarak talebimiz nettir: Yıllardır birikim yapan yüzlerce üyemizin mağduriyetinin daha fazla büyümesine izin verilmeden, sürecin şeffaf biçimde ele alınması ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması"