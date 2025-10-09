Son Mühür - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesini yayımladı. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca açıklanan listede, Konya’da en fazla vergi beyan eden 100 mükellef arasında Süper Lig ekibi Konyaspor’dan da birçok isim yer aldı.

12. sırada yer aldı

Yeşil-beyazlı ekibin Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, 12. sırada yer aldı. Guilherme, “ücret geliri” kapsamında 12 milyon 567 bin 272 TL vergi beyan etti. Takımın kanat oyuncusu Alassane Ndao 27. sırada 6 milyon 713 bin 422 TL, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 50. sırada 3 milyon 883 bin 66 TL vergi tahakkuku ile listede kendine yer buldu.

Konyaspor başkanı da listede

Listenin 2. sırasında Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker yer alıyor. Atiker, “kendi adına menkul sermaye iradı” kapsamında 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile listenin zirvesine en yakın isim oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, listede isimlerinin açıklanmasını talep etmeyen çok sayıda mükellefin de bulunduğunu ifade etti.