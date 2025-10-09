Son Mühür - Arjantin’in önde gelen kulüplerinden Boca Juniors’ın teknik direktörü Miguel Angel Russo yaşamını yitirdi.

69 yaşında hayatını kaybetti

7 Ekim’de Boca Juniors, teknik direktörü Miguel Angel Russo’nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve gözetim altında tutulduğunu duyurmuş, bu süreçte Russo ve ailesinin yanında olacaklarını belirtmişti. Sağlık durumu hakkında hassasiyet nedeniyle detay verilmemişti. Ancak Boca Juniors, bu sabah yaptığı açıklamada 69 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Miguel Angel Russo’nun hayatını kaybettiğini açıkladı. 2 Haziran 2025’te kulüple sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, bu sezon Boca Juniors’ın başında yalnızca 13 maça çıkabildi.