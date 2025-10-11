Konya’nın Selçuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak üst geçitten aşağıya düştü. Feci kazada araçtaki iki kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerindeki Uluyayla Üst Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi yönüne seyir halinde olan M.H.C. idaresindeki 42 MB 6623 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak köprüden aşağıya düştü.

Kazada sürücü M.H.C. ile araçta bulunan H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin büyük hasar aldığı kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın üst geçitte kontrolden çıkarak bariyerleri kırdığı ve aşağıya düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor.