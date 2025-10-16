Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Swat bölgesinden yürek burkan bir kaza haberi geldi. Bölgedeki bir otoyolda seyreden ve içerisinde yolcuların bulunduğu bir kamyonun kontrolden çıkarak derin bir uçuruma yuvarlanması sonucu ağır can kayıpları yaşandı. Yetkililer, trajik olayın ardından kapsamlı bir inceleme başlattıklarını duyurdu.

Otoyolda seyreden kamyon derin uçuruma düştü

Kaza, Swat bölgesinde kritik bir öneme sahip olan otoyol güzergâhında meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen ilk bilgilere göre, bilinmeyen bir sebeple şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon, aniden yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma doğru hızla yuvarlandı. Aracın düşüşü sırasında içerisindeki yolcuların büyük bir kısmı savrulurken, kaza yerine hemen çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için zorlu koşullarda çalışma yürüttü.

Ölü sayısı 15'e yükseldi: Ölenlerin çoğu çocuk

Swat bölgesi yetkililerinden yapılan son açıklamaya göre, bu feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. Yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmının çocuklar olduğu belirtildi. Kazada ayrıca 8 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındıkları bildirildi. Kazanın bilançosunun ağırlığı, tüm bölge halkını derin bir yasa boğdu.

Polis kazanın nedeni için inceleme başlattı

Yerel polis birimleri, kazanın kesin nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü bir soruşturma başlattı. Kamyonun teknik arızadan mı, aşırı hızdan mı yoksa sürücü hatasından mı yoldan çıktığı hususları, incelemelerin ana odağını oluşturuyor. Polis, olay yerinde detaylı araştırmalar yaparken, şoförün durumu ve kazanın oluş koşulları hakkında kanıt toplamaya devam ediyor. Swat bölgesinde yol güvenliğinin önemi, bu trajik olayın ardından bir kez daha gündeme geldi. Yetkililer, soruşturma tamamlandıktan sonra kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini kaydetti.