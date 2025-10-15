Bursa'da mali sıkıntılar sebebiyle konkordato süreci başlatan bir inşaat firması, bu kez 'dolandırıcılık' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu beş kişiyi gözaltına aldı.

Konkordato ilanı ardından savcılık harekete geçti

Şirketin, borçlarını yeniden yapılandırmak ve yasal koruma sağlamak amacıyla 16 Haziran tarihinde konkordato başvurusunda bulunmasının ardından, mağduriyet yaşayan hak sahiplerinin şikayetleri üzerine süreç farklı bir boyut kazandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı ‘dolandırıcılık’ soruşturması, şirketin mali faaliyetlerini mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında, firmanın konkordato sürecini kötü niyetle kullanıp kullanmadığı ve hileli eylemlerle alacaklıları zarara uğratıp uğratmadığı detaylıca araştırılmaya başlandı.

Mali suçlar biriminden şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, elde edilen deliller ışığında bu sabah inşaat firmasına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Polis baskınlarında, şirketin yönetim kademesinde yer alan H.A., A.A., M.A. ile birlikte V.T. ve E.T. isimli toplam beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, özellikle daire satışları ve taahhüt edilen teslimatlar konusunda hak sahiplerini yanıltıcı bilgilerle mağdur ettikleri ve mali yükümlülüklerden kaçındıkları iddia ediliyor. Gözaltına alınan beş şahıs, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma makamları, şirketin tüm ticari defterleri ve banka hareketlerini inceleyerek, konkordato başvurusu öncesi ve sonrasındaki para transferlerini ve varlık kaçırma ihtimallerini araştırıyor.