Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kalando bölgesindeki bakır madeninde meydana gelen çökme, büyük bir felakete yol açtı. Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, göçük altında en az 32 madencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, bölgede daha fazla kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini belirterek arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

“Tesis girişine yasak vardı, madenciler zorla girdi”

İçişleri Bakanı Mayonde, kazanın şiddetli yağmur ve heyelan tehlikesi nedeniyle tesis girişinin günler önce kapatıldığını söyledi. Ancak buna rağmen bazı kaçak madencilerin bölgeye girmek için uyarıları dikkate almadığını ifade etti.

Madencilerin suyla dolu hendeği aşmak için geçici bir köprü inşa ettiği ve çökmenin tam da bu noktada yaşandığı aktarıldı.

Askeri personelin ateş açtığı iddiası: “Panik izdihama neden oldu”

Küçük Ölçekli Madenciliğe Destek ve Rehberlik Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, facianın beklenmedik bir nedenle tetiklendiği öne sürüldü. Açıklamaya göre, bölgedeki askeri personelin havaya ateş açması madenciler arasında paniğe yol açtı. Bunun ardından kalabalığın birbirini ezdiği ve oluşan kaosla birlikte göçüğün meydana geldiği iddia edildi.

İnsan hakları örgütleri bağımsız soruşturma talep etti

Yaşanan can kayıplarının ardından İnsan Hakları Savunma İnisiyatifi, olayda güvenlik güçlerinin rolü olup olmadığının netleştirilmesi için bağımsız bir soruşturma başlatılmasını istedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusundan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede kaçak madencilik yaygın

Lualaba, ülkenin en zengin bakır ve kobalt rezervlerine sahip olduğu için kaçak madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak görüldüğü bir bölge. Güvenlik riskleri, denetimsizlik ve doğal şartlar nedeniyle bölgede benzer kazaların sıkça yaşandığı biliniyor.