Almanya'nın başkenti Berlin, giderek artan çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir ceza tarifesini yürürlüğe koydu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, kent sakinlerini ve ziyaretçileri yakından ilgilendiren pek çok davranışa ciddi yaptırımlar getiriyor.

Berlin Senatosu’nun onayladığı yeni ceza kataloğu, özellikle kamu alanlarını kirletenlere karşı uygulanacak para cezalarının önemli ölçüde yükseltilmesini kapsıyor.

Sigara izmariti yere atmanın cezası 3 bin euroya çıkıyor

Yeni düzenlemeye göre, Berlin genelinde yere sigara izmariti atmanın cezası artık 250 ila 3.000 euro arasında olacak. Önceki tarifede bu ceza yalnızca 80–120 euro aralığındaydı. Ancak görevlilerin uygun görmesi halinde ilk ihlalde 55 euroluk uyarı cezası da uygulanabilecek.

Plastik poşet, karton bardak, sakız ve meyve suyu kutularına 500 euro ceza

Senatonun hazırladığı ceza kanununda plastik poşetler, tek kullanımlık karton bardaklar, kutu içecek ambalajları ve sakız gibi küçük atıkları yere atmanın cezası 250 – 500 euro olarak belirlendi. Bu ihlallerde de görevlilerin takdirine bağlı olarak 55 euro uyarı cezası uygulanabilecek.

Atığın hacmi, çevreye verdiği zarar veya kirliliğin kapsamının büyük olması halinde para cezası 5 bin euroya kadar çıkabilecek.

Cam atıklara 800 euroya kadar yaptırım

Cam şişe, cam kırığı, metal hurda ve bertaraf edilmesi güç atıkları sokaklara atanlar için uygulanacak ceza miktarı da önemli ölçüde artırıldı. Buna göre:

Cam ve metal atıklar için ceza üst sınırı 800 euro

Sigara paketi, kağıt ve meyve kabukları gibi küçük çöpler için 30–40 euro uyarı cezası

Suçun boyutuna göre para cezası 100 euroya kadar çıkabiliyor.

Büyük hacimli atıklara rekor cezalar: 100 bin euroya kadar

Berlin Senatosu’nun getirdiği en ağır yaptırımlar büyük hacimli atıklara yönelik oldu. Yeni tarifeye göre:

Tehlikeli ve inşaat atıkları

İnşaat molozlarını yasa dışı dökenlere veya tehlikeli maddeleri uygun olmayan şekilde imha edenlere verilecek ceza: 100.000 euro

Mobilya, şilte, bavul ve büyük kutular

Sokak ortasına şilte, kanepe, bavul, resim çerçevesi gibi atıklar bırakmanın cezası: 300 – 1.500 euro

Küvet, karyola gibi ağır eşyalar

Sokağa bırakılan büyük eşyalar için ceza: 1.500 – 4.000 euro

Çok büyük atıklar için üst limit: 11.000 euro

Elektronik atıklar

Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, radyatör gibi cihazları sokağa atmanın cezası: 1.000 – 15.000 euro

Araç lastiği atmanın cezası 700 eurodan 20 bin euroya

Berlin’de geri dönüşüm merkezlerinde yalnızca birkaç euro karşılığında imha edilebilen lastiklerin yasa dışı imhası için cezalar da artırıldı:

Küçük araç lastiklerini yasa dışı atanlara: 700 euro

Büyük araç lastikleri için ceza: 20.000 euroya kadar

Berlinliler atıklarını ücretsiz imha ettirebiliyor

Kentte farklı bölgelerde bulunan büyük hacimli çöp toplama ve geri dönüşüm merkezleri, evsel atık dışındaki pek çok atığın ücretsiz olarak teslim edilmesine olanak sağlıyor.

Dileyen kent sakinleri belediyeden randevu alarak büyük atıkların evlerinden toplanmasını isteyebiliyor.