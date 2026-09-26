Son Mühür / Konak Belediyesi ilçenin daha temiz olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zamanla eskiyen ve yıpranan çöp konteynerleri Konak Belediyesi’nce yenileniyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla geçtiğimiz ay ilçeye kazandırılan 400 yeni çöp konteynerine ek olarak şimdi de 200 yeni çöp konteyneri ilçede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildi.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam eden saha çalışmalarıyla kullanılmayacak durumda olan eski konteynerler kaldırılıyor, yerine ise yeni metal konteynerler konuluyor.

“Yenilemelerimize devam edeceğiz”

Konak’ta her gün ortalama 600 yün evsel atığın toplandığını ve vatandaşa daha temiz bir çevre sunmak için göreve geldikleri günden bu yana büyük bir temizlik hareketi başlattıklarını belirten Başkan Mutlu, “Konakımız’ın her sokağında komşularımıza daha temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana araç filomuza kattığımız yeni çöp kamyonlarımızla hizmet kapasitemizi artırırken, zamanla yıpranan ve kötü görüntü oluşturan çöp konteynerlerimizi de hızla yenileriyle değiştiriyoruz. Geçen ay ilçemize kazandırdığımız 400 konteynerin ardından, 200 yeni metal konteynerimizi daha sahadaki ihtiyaç noktalarına ulaştırdık. Daha temiz bir Konak hedefimiz doğrultusunda saha çalışmalarımıza ve yenilemelerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.