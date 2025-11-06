Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda, bir önceki meclis toplantısı öncesi Tüm Yerel Sen’e bağlı memurların yaptığı eylem bir kez daha gündeme geldi.

'Memurlarla bizi karşı karşıya bırakıyorsunuz'

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili meclis üyesi Tamer Deniz, “Geçtiğimiz meclis toplantısı öncesi kapının önünde bir eylem vardı. Bununla ilgili ‘Eylemin işçilerle değil memurlarla alakası var. 30 bin verdiğimiz rakam denetimlerde karşımıza çıktı, memurlarımızın maaşını ödüyoruz’ demiştiniz. Biz memurların maaşlarını ödemiyoruz, devlet ödüyor. Devletin belirlediği oran 13 bin lira ama siz bununla ilgili popülist bir çalışma yaparak bu oranı yükselttiniz. Bu, bugünün konusu da değil, geriye dönüp baktığımızda Konak Belediyesi eski başkanlarından Hakan Tartan zamanında çıkan bir durummuş. 15 yıldan beri tüm belediyeler bunun üzerine çıkabilme yetkisini almış. Son memurlara rücu çıkmış ama belediyemiz bunu da silmiş. Ya yanlış yönlendirmeler var ya da sizin yapamadığınız yanlış bütçelerden dolayı ödeyemediğiniz parayla ilgili ‘Bunu ödeyemiyoruz’ diyerek memurlarla bizi karşı karşıya bırakıyorsunuz” dedi.

'Eksik ya da yanlış anlaşılmış'

Konak Belediye Başkanı Mutlu ise, “Bir yanlış anlama oldu herhalde, biz 30 binden 13 bine indirmedik. SDT, 13 bini bile ödemiyorlar biz 30 bini ödüyoruz. Burada ödenemeyen o, sanırım eksik ya da yanlış anlaşılmış” diye konuştu.