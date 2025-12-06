Sultanlar Ligi’nde zor bir başlangıç yapan Göztepe, 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Geride kalan 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen ve düşme potasına yaklaşan İzmir temsilcisi, yarın sahasında çıkacağı karşılaşmada kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak mücadelede düdük, hakemler Akif Kabak ile Gani Arslan’da olacak. Karşılaşmanın biletleri ev sahibi tribünleri için 250, 300 ve 400 TL’den, misafir takım seyircileri için ise 750 TL’den satışa sunuldu.

Konumunu düzeltmek istiyor

Ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet alarak 9. sırada bulunan Beşiktaş karşısında sahaya çıkacak olan Göztepe, bu zorlu randevudan galip ayrılıp hem puan tablosundaki konumunu düzeltmek hem de taraftarına moral vermek istiyor.