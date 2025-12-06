3,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 4 yaşındaki Cennet Su Ateş, yurt dışında aldığı gen tedavisi sonrası yürümeye başladı. Önceden çeşitli cihazlarla desteklenerek sıvı beslenen küçük çocuk, hızlı gelişimiyle ailelere ve kampanyası devam eden diğer SMA hastalarına umut oldu.

Gen tedavisiyle hayat değişti

Menemen’de yaşayan fabrika işçisi Aykut Ateş ve ev kadını Rabia Ateş’in 4’üncü kızları olan Cennet Su, 2021 yılında dünyaya geldi. 3,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan çocuk, yoğun fizik tedaviye rağmen belden aşağısını kullanamıyordu ve altı farklı cihaz desteğiyle yaşamını sürdürüyordu.

Cennet Su’nun tedavisi için Valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. 26 ay süren kampanya sonunda Haziran 2025’te ailesiyle Dubai’ye giden küçük çocuk, Zolgensma gen tedavisinden faydalandı. Tedavi sonrası Cennet Su, koltuğa tırmanabiliyor, oyuncaklarına ulaşabiliyor ve bağımsız şekilde adım atabiliyor.

Fizyoterapi ve okul hayatıyla destekleniyor

Rabia Ateş, kızının haftada iki gün fizyoterapiye, beş gün ise anaokuluna devam ettiğini belirtti. Anne Ateş, “Haziran ayında Dubai’ye gittik ve yaklaşık iki buçuk ay orada kaldık. Şu an Cennet Su çok iyi durumda. Yürüyebiliyor, kendi başına oyun oynayabiliyor. Beslenmesi düzeldi. İlacın etkisi gözle görülür şekilde ortaya çıktı” dedi.

Cihazlardan kurtulma süreci

Tedavi öncesi gece boyunca bipap ve öksürtme cihazı kullanmak zorunda olduklarını aktaran Ateş, “Şimdi cihazlardan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Sadece karnındaki PEG ile besleniyor. Cennet Su artık daha iyi besleniyor, kısa süre içinde onu da çıkarmayı hedefliyoruz. Dün yürümeye başladı ve ‘Anne ben çok güçlüyüm’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kampanyalar için umut mesajı

Cennet Su’nun kampanyası süresince çevresel desteğe sahip olmadıklarını anlatan Ateş, tüm Türkiye’ye teşekkür etti ve kampanyası devam eden ailelere seslendi: “Başaramayacağız sanıyorduk ama gayretle mümkün oluyormuş. Tüm Türkiye’nin katkısıyla bu ilaca kavuşabildik. Almasaydık, Cennet Su hâlâ yatakta olacaktı. Okulu ve öğretmenlerini çok seviyor. Umutlarını kaybetmesinler.”