Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Burdur Belediyesi ve ICLEI – Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yerel İklim Konferansı kapsamında Burdur’a ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tugay’a eşi Öznur Tugay da eşlik etti. Çifti, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz karşıladı.

İzmir ve Burdur arasında iş birliği görüşmesi

Programın ilk durağı Burdur Belediyesi oldu. Dr. Tugay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’i makamında ziyaret ederek iki kent arasında geliştirilebilecek ortak projeleri değerlendirdi. Ardından Kent Belleği Müzesi'ni ziyaret eden Tugay, belediye çalışanları ile bir araya gelerek bilgi aldı ve sohbet etti.

“Burdur Kitap Fuarı’nda bulunmak büyük mutluluk”

Dr. Cemil Tugay, Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Burdur Kitap Fuarı’nın açılış törenine de katıldı. İzmir ve Burdur’un kültürel bağlarına dikkat çeken Tugay, fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Ne zaman Burdur’a gelsek, kendimizi memleketimizin tanıdık ve güzel bir köşesinde hissediyoruz. Kitap Fuarı’nın açılışında sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk. İzmir’de yılda iki kitap fuarı düzenliyoruz ve ikisi de yoğun ilgi görüyor.”

“Kültürel faaliyetleri güçlendirmek zorundayız”

Türkiye’nin birçok alanda zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Tugay, kültürel dönüşümün bu süreçte kritik rol oynadığını belirtti:

“Bu sıkıntıları aşmak için çabalıyoruz. Bu mücadelede düşünen insanların katkısı çok değerli. Ancak düşünmek yetmez; düşünceleri paylaşmak gerekir. İşte bu nedenle kitap çok önemli. Yazmak ve okumak çok önemli. Umudu burada görüyoruz. Kültürel değişimle sorunların aşılabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden kültürel faaliyetleri güçlendirmek, kitabı hak ettiği yere taşımak için çabalıyoruz.”

Mehmet Akif Ersoy’un memleketi Burdur’da bulunmanın kendisi için anlamlı olduğunu vurgulayan Tugay, “İstiklal Marşı’nın yazarı hepimiz için çok kıymetli. Bu mirasa layık olmak gerekiyor. Yanlışa boyun eğmemek lazım” dedi.

“Gençlere kitap sevgisi kazandırmaya çalışıyoruz”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kitap Fuarı’nın amacının özellikle gençlere kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gençlerimizin ekranlara bağımlı hale geldiği bu dönemde kitabı daha erişilebilir kılmak için çaba gösteriyoruz. Yazarları, şairleri ve sanatçıları kentimizle buluşturuyoruz. Ziyaretçi sayımız her yıl artıyor ve fuarı büyütmek için çalışıyoruz.”

Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı Burdur’da yapıldı

Dr. Cemil Tugay, ziyaretinin sonunda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı. Toplantıda birliğin gündem maddeleri ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.