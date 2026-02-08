Son Mühür/ Merve Turan - Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği “Yerelden Genele, Eşitlik ve Demokrasi – Romanlar” başlıklı panele Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen panelde toplumsal eşitlik, demokrasi ve yerel yönetimlerin sorumlulukları masaya yatırıldı.

Geniş katılım, iki oturum

Panelin açılış konuşmalarını CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ve Konak Belediyesi Roman Meclis Üyesi Tolga Küleş yaptı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen panelin ilk bölümünde gazeteci-yazar Gökmen Ulu moderatörlüğünde Osman Gülmez, Doç. Dr. Ozan Uştuk, Sitem Kara, Ahmet Sezer ve Cem Pekbalıkçı yer aldı. İkinci oturumda CHP İzmir Milletvekili Prof. Yüksel Taşkın, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Elmas Arus konuştu. Sanatçı Müjdat Gezen panele canlı bağlantı ile katıldı.

Nazlıaka: Eşitlikçi anlayış şart

Açılışta konuşan Aylin Nazlıaka, sınıfsal ayrılıklardan kurtulmanın önemine dikkat çekti. Roman yurttaşların barınma, eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında yaşadığı sorunların Türkiye’nin sosyal adalet sınavının bir parçası olduğunu vurguladı. Çözümün dışlayıcı değil eşitlikçi bir bakış açısıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Mutlu: Tarafımız eşitlik

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Roman yurttaşların Konak’ta yoğun olarak yaşadığını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana “Adil Kent, Eşit Yurttaşlık” ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Mutlu, Roman Kültür Merkezi, Roman Eylem Planı, meslek edindirme kursları ve okul öncesi eğitim çalışmalarına dikkat çekti.

Panelden çıkacak tüm önerilerin Konak Belediyesi’nin eylem planlarına ve yol haritasına işleneceğini vurgulayan Mutlu, daha adil ve kapsayıcı bir gelecek hedeflediklerini ifade etti.

Kalmaz: Romanların sesi daha gür çıkacak

CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Roman yurttaşların yüzyıllardır eşit yurttaşlık hakkından mahrum bırakıldığını belirtti. Hak temelli bir siyaset anlayışını savunduklarını dile getiren Kalmaz, Konak’ta Romanların sesinin daha güçlü duyulacağını söyledi.

Küleş: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Konak Belediyesi Roman Meclis Üyesi Tolga Küleş, Roman toplumunun eşitlik ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Roman yurttaşların yaşadığı sorunların yalnızca bir kesimin değil tüm toplumun sorunu olduğunu ifade etti.

Taşkın: Burada ezilen bir toplum var

Panelde konuşan CHP İzmir Milletvekili Prof. Yüksel Taşkın, Roman toplumunun yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çekti. Eğitim ve cezaevi verileri üzerinden toplumsal eşitsizliklere işaret eden Taşkın, Roman toplumunda biriken öfkenin haklı nedenlere dayandığını belirtti. Çözümün, bu öfkeyi demokratik ve kapsayıcı bir zemine taşımaktan geçtiğini ifade etti.