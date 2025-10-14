Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, “Konak’ın Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz” sloganıyla başlattığı Komşu Buluşmaları’nın ilkini Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Komşularımızın düşünceleriyle yeni bir yol haritası oluşturacağız” dedi.

Konak’ta ortak akıl buluşması

Konak Belediyesi, ilçenin geleceğini birlikte planlamak amacıyla “Konak’ın Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz”sloganıyla yola çıktığı Komşu Buluşmaları projesini başlattı. İlk buluşma, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde geniş katılımla yapıldı.

Vatandaşlar, mahallelerindeki sorunları, taleplerini ve önerilerini doğrudan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ve ilgili belediye birimlerine iletti. Toplantıya meclis üyeleriyle birlikte Güzelyalı, Mehmet Ali Akman, Göztepe ve Çankaya mahalle muhtarları da katıldı.

Talepler dinlendi, çözüm masada konuşuldu

Konak Belediyesi’nin Halkla İlişkiler, Fen İşleri, Sosyal Yardım, Zabıta, Park ve Bahçeler, Sağlık, Kadın ve Aile, Spor, Kentsel Dönüşüm gibi birimleri, vatandaşların taleplerini ve önerilerini tek tek not aldı. Başkan Mutlu da vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini değerlendirdi.

Etkinlikte ayrıca, “İş’te Konak” projesi kapsamında iş başvuruları da kabul edildi. Katılımcılar, düşüncelerini doğrudan belediye yetkililerine iletme fırsatı bulmaktan memnun olduklarını belirterek Başkan Mutlu’ya teşekkür etti.

“Yeni yol haritasını birlikte oluşturacağız”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, katılım sağlayan tüm vatandaşlara ve muhtarlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Burada Konak Belediyesi’nin tüm birimleriyle vatandaşlarımızı dinledik. Komşularımız çok kıymetli görüşlerini ve eleştirilerini paylaştılar. Bu paylaşımlar bizim için yol gösterici olacak. Bu düşüncelerle yeni bir yol haritası oluşturacağız.”

Başkan Mutlu, katılımcı yerel yönetim anlayışının Konak’ta güçlenmeye devam edeceğini vurguladı: “Daha mutlu ve yaşanabilir bir Konak için hep birlikte çalışıyoruz. Komşu Buluşmaları’nı farklı mahallelerde de sürdüreceğiz. Ortak akla dayalı bu sürece tüm komşularımızı davet ediyorum.”

Muhtarlardan Başkan Mutlu’ya teşekkür

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çankaya Mahalle Muhtarı Neşe Şermeti, “Vatandaşlarımızın birebir dinlenmesi çok önemliydi. İlk defa bu ölçekte bir buluşma yapıldı, Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan ise, “Başkanımız ‘komşularımız’ diyerek yola çıktı. Bu söylem, yaklaşımının samimiyetini gösteriyor. Sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaştıkları için çok mutluyuz” diye konuştu.