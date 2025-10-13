Son Mühür/ Emine Kulak- Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık işçileri, geriye dönük alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bugün tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) öncülüğünde düzenlenen eylemde, acil servis ve yoğun bakım birimleri dışında tüm birimlerde iş durduruldu.

YARIM GÜNLÜK EYLEMLER SONUÇ VERMEDİ

Geçtiğimiz hafta iki gün boyunca yarım günlük iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödemelerin hâlâ yapılmaması üzerine bu kez tam gün iş bırakma kararı aldı. Sabah saatlerinden itibaren hastane bahçesinde toplanan işçiler, sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Sendika yetkilileri, eylemin süresiz hale gelebileceği uyarısında bulunarak, ödemelerin yapılmaması durumunda mücadeleyi büyüteceklerini ifade etti.

SENDİKADAN SERT AÇIKLAMA: “SABRIMIZ TÜKENDİ”

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında işçilere ödenmesi gereken geriye dönük farkların hâlâ yatırılmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ege Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan işçilerin, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında hak ettiği geriye dönük fark ödemelerindeki belirsizlik devam ediyor.

Bu gecikme hem işçilerin ekonomik mağduriyetini artırmakta hem de çalışma barışını zedelemektedir. Defalarca yaptığımız görüşmelere rağmen hastane yönetimi herhangi bir somut adım atmamıştır.”

Sendika, üyelerinin haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, “Emeğin, adaletin ve hakkın yanında durmaya devam edeceğiz. Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri haklarını istiyor! Sabrımız tükendi! Emeğimizin karşılığını istiyoruz! İş bırakıyoruz!” ifadelerini kullandı.

ACİL SERVİS HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Eylem nedeniyle hastanede poliklinik hizmetleri ve idari işlemler durma noktasına gelirken, acil servis ve yoğun bakım gibi kritik birimlerde hizmetin aksamaması için nöbetçi personel görev yaptı.